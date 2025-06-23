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На набережной исторического флота Музея Мирового океана встретили участников шлюпочного похода «Путь к океану»

editor
By editor
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калининград - шлюпочный поход
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Семидневный поход на шлюпках подошел к концу. За плечами его участников – около 150 километров пути, проверка на выносливость, новые знакомства, знания и опыт.

Поход на морских ялах по внутренним водным путям региона в этом году состоялся в 19-й раз. По традиции кадеты и учащиеся школ региона под руководством сотрудников Музея Мирового океана преодолевают десятки километров пути по акваториям Преголи, Деймы и Куршского залива с остановками в городах и поселках Гвардейского и Полесского районов, где для них готовится специальная культурная и спортивная программы. Экватор всего пути – остановка на научно-экспедиционной базе «Дои моряка» историко-ландшафтного комплекса «Старый маяк» в поселке Заливино, где сотрудники музея проводят для участников похода большой лекционный день.

В этом году Шлюпочный поход «Путь к океану» посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и З5-летию Музея Мирового океана. И кроме традиционных экскурсий и практических занятий по морскому делу, лекций естественно-научной и исторической направленности, особое место в программе похода было уделено патриотическому направлению. Ветеран боевых действий, подполковник запаса Сергей Иванович Долгих провел для ребят урок мужества, а научный сотрудник отдела истории Юрий Подрезов рассказал ребятам о морских десантных операциях на берегах Балтики в годы Великой Отечественной войны. К тому же, за все время похода его участники совершили три возложения цветов к мемориалам советским воинам. Последнее состоялось сегодня утром в Гвардейске у братской могилы воинов, погибших при взятии Тапиау в январе 1945 года.

«Каждый такой поход – это возможность испытать себя. Многое здесь зависит от плеча товарища, от собственных умений и навыков.  Дни в походе выдались насыщенными и интересными. Балтийская погода моментами испытывала нас на самоотдачу и взаимовыручку, но, благодаря тому, что все экипажи работали слаженно, сегодня мы благополучно и без потерь вернулись на музейную набережную», – говорит заместитель генерального директора Музея Мирового океана по флоту Алексей Шуткин.

Как отметил руководитель команды военно-патриотического клуба МЧС Республики Беларусь «Отвага» Максим Самаль, поход, прежде всего, воспитывает командный дух, выдержку, умение преодолевать трудности, и, конечно, дает возможность завязать новые знакомства и крепкую дружбу.

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