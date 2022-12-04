На Неделе дизайна в Таиланде покажут самые рейтинговые российские мультфильмы и картины известных московских режиссеров

Агентство креативных индустрий (АКИ) при Департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы впервые примет участие в Неделе дизайна в Таиланде, которая пройдет с 3 по 11 декабря в городе Чиангмай и его окрестностях. В цифрах — это около 130 000 посетителей, более 2 млн онлайн-просмотров, 585 партнеров из 11 провинций, более 223 событий и 65 локаций в пяти районах. Неделя дизайна в Чиангмае — крупнейшее региональное событие для дизайнеров, креативных предпринимателей, ремесленников, студентов и профессоров учебных заведений, покупателей и туристов из разных стран мира.

Для участия в нем АКИ подготовило специальную программу, в рамках которой будет организована «песочница» для подрастающих лидеров креативных индустрий Created in Moscow с интерактивными мастер-классами по созданию мультфильмов от рождения персонажа до реализации сюжета, а также пройдет серия показов столичных кинокартин и популярных анимационных фильмов для детей. Каждый день будет посвящен определенной теме: кино и анимации, музыке, дизайну, архитектуре, креативному мышлению и др. Юные гости смогут обучиться рисункам на тканях, украшению кукол в русском стиле, изготовлению кокошника, созданию свечей из воска и многому другому.

«Сегодня креативному бизнесу Москвы и России особенно важно выходить на новые внешние рынки. Неделя дизайна в Чиангмае проводится уже девять лет и становится пространством для диалога представителей властей различных государств и городов, специалистов в сфере креативных индустрий, жителей и гостей региона. Здесь рождаются новые эффективные коллаборации, происходит обмен опытом, обсуждаются и решаются глобальные задачи, связанные с развитием креативной экономики. Участие в таком масштабном событии позволяет агентству представить проекты российских авторов, способные вызвать резонанс на международной арене, открывает новые возможности и пути самореализации для творческих предпринимателей столицы», - отметила руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

Программа АКИ рассчитана как на взрослую аудиторию, так и на юных гостей Недели дизайна. С 3 по 11 декабря в «песочнице» Created in Moscow будет организована фотозона, интерактивные мастер-классы по созданию анимационного кино, а также маленьким зрителям покажут самые рейтинговые российские мультфильмы — «Три кота», «Смешарики» и «Фиксики».

С 4 по 6 декабря на Ночи кино в храме Лак Муанг в Бангкоке будут представлены произведения известных современных российских режиссеров. В фантастическом фильме Егора Абраменко «Спутник» на Землю возвращается космический аппарат, но от всех скрывают, что выжил только один из двух участников экипажа. Неизвестно, что произошло на борту, но с развитием сюжета тайна постепенно раскрывается: космонавты столкнулись с новой формой жизни. Главной героиней драмы «Большой» Валерия Тодоровского становится юная талантливая танцовщица Юля Ольшанская из маленького шахтерского городка, которую замечает бывший артист балета Потоцкий и пророчит ей будущее великой балерины на сцене Большого театра, но путь на его подмостки оказывается сложным и тернистым. Наконец, третий фильм программы — комедия Сони Карпуниной «Хочу замуж». Люба — известная тележурналистка, у которой все в жизни идет по плану: богатый жених Роберт, успешная карьера. Однако все меняется, когда у нее садится мобильный и она просит позвонить с телефона случайного прохожего.

Сегодня, когда многие зарубежные картины и мультфильмы не выходят в прокат в России, у отечественных режиссеров и аниматоров появилась возможность занять освободившиеся ниши и привлечь более широкую аудиторию к своим работам. Презентация московского кино на таких крупных международных мероприятиях, как Неделя дизайна в Чиангмае, — это выход на новый уровень и дополнительный знак качества для российского креативного продукта.

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