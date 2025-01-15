На новогодних каникулах каток ВДНХ посетили свыше 152 тысяч человек

Самый большой каток Москвы традиционно стал одной из самых популярных локаций для зимнего отдыха среди жителей и гостей столицы. С 30 декабря по 12 января на нем прокатились более 152 тысяч человек.

Новогодняя ночь на ВДНХ стала настоящим подарком для москвичей и гостей столицы. Свыше 5 тысяч посетителей собрались на катке Главной выставки страны, чтобы встретить 2025 год в атмосфере волшебства и радости. На ледовой сцене звезды фигурного катания Максим Ковтун и Майя Хромых поразили гостей мастерством, а спектакль «Двенадцать месяцев» под руководством Ирины Слуцкой собрал восторженные аплодисменты.

Волшебную атмосферу дополнили выступления артистов цирка на льду и танцевальных коллективов. После боя курантов гостей ждал концерт в сопровождении Деда Мороза и Снегурочки с участием артистов цирка на льду, инструментального коллектива, а также анимационная программа.

На новогодних каникулах гостей ледовой площадки ожидали детская школа фигурного катания и игра в лазертаг. Также здесь можно было посмотреть ледовые шоу «Сказки Евгения Плющенко» с участием олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и России, а также спортсменов, представляющих клуб «Ангелы Плющенко» и выступающих за сборную Москвы.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое объединит разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

Москвичам и гостям столицы предлагают огромный выбор мероприятий на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу — открыто более 1,9 тысячи площадок. В проект органично впишутся крупнейшие фестивали столицы: «Путешествие в Рождество», «Усадьбы Москвы», «Московское чаепитие», «Город света», «Снег и лед в Москве» и многие другие.