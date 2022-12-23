На Останкинской телебашне включат новогоднюю подсветку

Каждый день в период с 24 декабря по 8 января 2023 года на Останкинской телебашне с 17:00 до 23:00 будет запускаться праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки с использованием зенитных прожекторов.

Останкинская телебашня ежегодно поздравляет москвичей и гостей столицы с любимым зимним праздником и приглашает посетить мультимедийный комплекс, техническую отметку 85 метров со стальными канатами, сувенирный магазин, кофейню ресторанного комплекса «7 Небо» со вращающимся полом на отметке 334 м, закрытую смотровую площадку со стеклянным полом на высоте 337 метров, где до 15 января 2023 г. можно отправить письмо московскому Деду Морозу.

В преддверии Нового года у подножия Останкинской телебашни открылось кафе. До 15 января 2023 года гостей ждет тёплая и уютная атмосфера, вид на самую высокую телебашню страны, терпкие и сладкие нотки нового зимнего меню от нашего заоблачного шефа.

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