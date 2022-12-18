На Останкинской телебашне заработал самый высокий в стране ящик для писем Деду Морозу

17 декабря 2022 года на смотровой площадке на отметке 337 метров Останкинской телебашни установили почтовый ящик «Почта Московской усадьбы Деда Мороза» для писем Деду Морозу. До 15 января 2023 года любой из посетителей может отправить любимому зимнему волшебнику письмо с поздравлением, стихотворением или рисунком. Почтовый ящик располагается напротив Сувенирного магазина.

27 декабря 2022 года и 10 января 2023 года с 12:00 до 13:00 на смотровой площадке на отметке 337 метров Останкинской телебашни состоится увлекательная анимационная программа при участии Дедушки Мороза и его помощников. Акция проводится совместно с Московской усадьбой Деда Мороза.

В декабре 2019 года Останкинская телебашня вошла в Книгу рекордов России за «Самое высокое расположение почтового ящика в России над уровнем земли».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.