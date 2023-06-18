На ПЭМФ представили сериал «Челюскин. Первые»

В Первом павильоне «Ленфильма», в рамках Петербургского международного экономического форума прошел «павильонник», организованный Институтом развития интернета («АНО» ИРИ) и киностудией «Ленфильм» совместно с «Росконгрессом» и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО).

Главным событием вечера стала презентация многосерийного фильма «Челюскин. Первые». Сериал производства кинокомпании Art Pictures Vision по заказу «НМГ Студии» при поддержке ИРИ, рассказывает об уникальной спасательной операции в Арктике в 30-х годах прошлого века. Проект представили его создатели: генеральный продюсер и шоуранер Федор Бондарчук, генеральный продюсер Дмитрий Табарчук, режиссер Степан Коршунов и исполнительница главной роли актриса Стася Милославская. На сцену также поднялись генеральный продюсер СТС Александр Акопов, генеральный директор студии «Ленфильм» Федор Щербаков и гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

Гости мероприятия, среди которых были генеральный директор НМГ Светлана Баланова, официальный представитель МИД Мария Захарова, актер Милош Бикович, журналистка Ксения Собчак, писатель Александр Цыпкин, журналистка Марианна Максимовская, первыми увидели рабочие материалы фильма.

«Этот масштабный проект покажет широкой аудитории красоту и силу северных территорий, Арктики, и расскажет о советской истории, связанной с этим регионом. Уверен, чем больше подобных проектов, тем выше будет интерес к развитию этих территорий — у бизнеса и просто жителей страны. Для нас важно, что проекты, поддерживаемые ИРИ, в том числе развивают киноиндустрию по всей России, включая достаточно сложные регионы с точки зрения условий производства», – отметил Алексей Гореславский.

«Мне приятно и волнительно представить вам первый материал сериала «Челюскин. Первые». Мы рады тому, что эта история не забыта. Нам очень приятно, что сегодня мы показываем наш материал в Санкт-Петербурге, потому что именно отсюда пароход «Челюскин» вышел покорять Северный морской путь. Мы рады, что презентация проходит на площадке «Ленфильма», где в 1984 году был снят первый художественный фильм про челюскинцев», – рассказал Дмитрий Табарчук.

Исполнительница главной роли актриса Стася Милославская поделилась своими впечатлениями о съемках: «Я безумно рада быть частью этого проекта, который показывает, насколько красив и суров наш русский север, а также рассказывает историю настоящей любви».

Съемки сериала «Челюскин. Первые» проходят не только в павильоне и на специальных площадках с использованием новейших технологий, но и на натурных объектах. Творческая группа уже побывала в Архангельской и Мурманской области, а также Чукотском автономном округе. Впереди съемки на территории Шпицбергена.

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