На площадке «Фанерон. Город мечты» на ВДНХ пройдет косплей-фестиваль

До 26 июня площадка проекта «Фанерон. Город мечты» на Главной выставке страны станет местом, где опытные и начинающие косплееры смогут побороться за призы в конкурсе на лучший образ. Здесь в рамках Недели моды в Москве пройдет косплей-фестиваль.

С 21 по 24 июня с 16:00 до 21:00 и 25, 26 июня с 13:00 до 22:00 на площади перед Музеем кино посетители смогут посмотреть на дефиле участников-косплееров, посвященные знаменитым феноменам популярной культуры. Также для всех желающих пройдут лекции экспертов моды и выступления популярных артистов, таких как Mary Gu, T-Killah, Хабиб и Mia Boyka. На память о фестивале можно будет приобрести сувениры аниме-тематики. Кроме того, гости мероприятия смогут посетить игротеку Hobby Games, крафт-лабораторию по созданию уникальных косплей-образов и артефактов.

25 и 26 июня пройдет конкурс на лучший косплей. В составе жюри: Анастасия Ростовцева, чемпионка ArtMasters-2020; Екатерина Михайлова-Миломанова, восьмикратная чемпионка России по бодиарту; Валерия Жукова, победительница многочисленных косплей-фестивалей России; а также Мастер Контроль, чьи работы были представлены на шоу «Маска». Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 июня.

Вход на фестиваль свободный.

«Фанерон. Город мечты» — это настоящая цифровая вселенная, портал в мир комиксов и игр, открытый на постоянной основе в павильоне №34 «Космос» на ВДНХ для гостей всех возрастов. На площадке можно посетить интерактивное пространство, где представлены развлекающие и обучающие инсталляции, с которыми посетители могут взаимодействовать. Например, «Дерево памяти» со световыми и визуальными импульсами, которые оживают при касании, рассказывая историю «Фанерона». Или «Гиперзеркало 2.0», которое позволяет перенестись в комикс и стать его главным героем. Кроме того, на «Фанероне» можно сразиться в танцевальном баттле, устроить турнир по аркадным играм или перенестись в другое измерение с помощью VR-технологий.

Важная часть проекта — лаборатория «Фанерон Лаб». Это пространство, где каждый может создать комиксы, научиться рисованию в необычных техниках, посетить воркшопы и лекции с приглашенными экспертами креативной индустрии: художниками, иллюстраторами и сценаристами. Идеи гостей будут реализовываться и постепенно станут частью экспозиции, включая онлайн-площадку «Фанерона».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.