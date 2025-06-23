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ДомойСанкт-ПетербургНа ПМЭФ-2025 наградили победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум»

На ПМЭФ-2025 наградили победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум»

editor
By editor
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победители фонда инносоциум на пмэф
Фото © пресс-служба Фонда Росконгресс

Церемония награждения победителей VII Всероссийского студенческого конкурса социальных проектов «Инносоциум» состоялась в павильоне «Душа России» в рамках Петербургского международного экономического форума-2025. В мероприятии приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова; сенатор, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова; председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев; заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина; старший вице-президент – директор по внешним связям ПАО «Банк ПСБ» Вера Подгузова; заместитель генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Юлия Голубева, писатель Александр Цыпкин, а также представители медиахолдингов и общественных организаций.

«Хочу выразить особую благодарность нашим замечательным студентам. Вас отмечают на самом высоком уровне – на Петербургском международном экономическом форуме, куда многие стремятся попасть. А вы, благодаря своему активному участию и готовности действовать сверх обычной учебной программы, оказались здесь, в центре внимания. Отдельная благодарность нашим партнерам, организаторам конкурса, которые предоставляют молодежи уникальные перспективы развития. Этот опыт наверняка останется в памяти каждого из вас надолго и станет началом пути во взрослую жизнь, где вы осознаете свою важную роль в создании и процветании большой страны», – обратилась к победителям конкурса заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

Победители получили гранты на сумму в 400 тысяч рублей для реализации своих проектов. Также им предоставят возможность записать подкаст при поддержке «Русской Медиагруппы». Конкурс собрал более 1300 заявок из 79 регионов России, в финал вышли 24 участника. Жюри определило восемь победителей, которые приняли участие в церемонии награждения на ПМЭФ-2025. Кроме того, еще два финалиста удостоились специальных призов от партнеров проекта – компаний СИБУР и Resulting.
«Конкурсы позволяют участникам совершенствовать навыки взаимодействия и решать нестандартные задачи, что крайне важно в современной жизни. Сегодня победители проекта формируют фундамент своего будущего успеха, развивая умения и готовясь к новым победам. Подобная активность вселяет уверенность, что страна находится в надежных руках тех, кто уже сегодня показывает способность добиваться высоких результатов», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Жюри отметили такие студенческие проекты, как «Серебряный блогер в сети», «Сохранить, нельзя забыть. Реставрация руинированной настенной живописи храма великомученника Георгия в селе Косково», «ЯСПОСОБЕН: «Нейросети для каждого», «Люди Лебеди – возвращение резной истории», «Комплекс образовательных просветительских мероприятий «Кинология без границ», «Россия за окном», «Головоломка. Путь к себе» и «#СердцевКрасках, видеоролик о проблемах людей с сосудистыми патологиями и о том, как студенты помогают их решать».

«Конкурс остается для нас важнейшим и любимым проектом, наполненным положительной энергией и благородством намерений. Мы запустили его с целью воспитания социальной ответственности среди молодежи, стимулирования сочувствия и желания помогать другим. Надеюсь, проект продолжит развиваться, привлекая участников к новым инициативам и партнерским программам. В этом году были запущены успешные социальные медиакампании, получившие широкую поддержку аудитории. Партнеры предлагают интересные стажировки. Будущее проекта выглядит перспективным, поэтому приглашаю всех продолжать участие и поддержку», – заключила заместитель директора Фонда Росконгресс, председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Цель конкурса – привлечь внимание к социальным проблемам, поддержать талантливых студентов в разработке и реализации социальных проектов, развить необходимые навыки и распространить лучшие практики социального проектирования среди учащихся.

«Я хотела бы поблагодарить всех, особенно тех, кто принимал участие в номинации «Старшее поколение». Мне кажется, что люди, которые работают над такими проектам, обладают огромным сердцем и большой душой. Новые вызовы, новая жизнь для старшего поколения сегодня возможны благодаря поддержке таких людей, как вы», – отметила сенатор, председатель Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации Галина Карелова.
Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Совета Федерации, Фонда Росконгресс, ПАО «Банк ПСБ», Центра изучения питания и благополучия животных, Газпром-Медиа Холдинга, с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

«ПСБ реализует широкий спектр социально значимых проектов и поддерживает вовлечение талантливой молодежи в проблематику инклюзивности. Студенты — это активная часть общества, и важно поощрять их желание создавать новое и помогать раскрывать заложенный в них потенциал. Победа на конкурсе станет для ребят ярким стартом успешной карьеры, и мы еще услышим об их достижениях», – подчеркнула старший вице-президент, директор по внешним связям Вера Подгузова.

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