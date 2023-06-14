На ПМЭФ обсудят главные принципы современного развития и роль молодежи в международной дипломатии

В студии Российского общества «Знание» и РВИО на Петербургском международном экономическом форуме обсудят главные принципы современного развития и роль молодежи в международной дипломатии.

На Петербургском международном экономическом форуме в 2023 году гостями совместной мультимедийной студии Российского общества «Знание» и Российского военно-исторического общества «В авангарде Знаний» с 14 по 17 июня станут федеральные министры, главы регионов, владельцы бизнеса и топ-менеджеры крупнейших компаний, а также деятели науки, культуры и спорта.

Спикеры обсудят возможности роста национальной экономики в эпоху глобального перелома, новые подходы к международному сотрудничеству, а также развитие культурного и технологического суверенитета страны.

Среди приглашенных участников: министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и другие.

В программе работы студии множество актуальных тем, например, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков выступит с темой «Сильная Арктика — сильная Россия», первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, председатель координационного совета общества «Знание» Любовь Глебова поднимет тему участия молодежи в вопросах международных отношений, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров выступит с темой «Общество в цифрах: социология 2023», председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев расскажет о крупнейших деловых мероприятиях как инструменте развития международной дипломатии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров расскажет о том, как работает система равных возможностей самореализации молодежи.

На площадке студии Российское военно-историческое общество организует дискуссии экспертов по самым актуальным и злободневным темам. В частности, создание единого учебника истории обсудят министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ректор МГИМО МИД России, член Президиума Российской академии наук Анатолий Торкунов.

Восстановлению исторической памяти в Новороссии будет посвящена дискуссия с участием генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля, первого заместителя Исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александры Коновченко, заместителя Председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев станут участниками дискуссии «Монументальная пропаганда как залог сохранения и популяризации исторического и культурного наследия России».

В молодежный день ПМЭФ-2023, 17 июня, студию посетят представители креативных индустрий, молодые предприниматели и лидеры мнений.

Эфир студии будет транслироваться на сайте Российского общества «Знание», а также в сообществе ВКонтакте.

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