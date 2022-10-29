На получение знака отличия «Волонтер Москвы» подано более тысячи заявок

Образовательные учреждения, некоммерческие организации, городские структуры и бизнес прислали более тысячи заявок с именами волонтеров, которых предлагают поощрить знаком отличия «Волонтер Москвы», сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Из всех претендентов экспертный совет отберет 30. Памятный символ вручат тем, кто занимается волонтерской деятельностью не менее двух лет. Награду можно получить только один раз.

«Сегодня к волонтерскому движению присоединились уже больше 835 тысяч горожан. Столица ценит неравнодушие, активность и вклад волонтеров в ее развитие. Знак отличия будет вручаться впервые. Его получат 30 москвичей. Это те люди, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку», — рассказала Наталья Сергунина.

Она напомнила, что знак отличия был учрежден Правительством Москвы в июне 2022 года. Его вручат тем, кто больше всего времени посвятил добрым делам. При этом учитываются волонтерский стаж, уровень мероприятий, волонтерских и благотворительных проектов, в которых участвовали претенденты, — от районного до международного. Награждение в торжественной обстановке пройдет в декабре.

Сам знак сделают из металла золотистого цвета в форме круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне расположится рельефное изображение основного элемента герба Москвы — святого Георгия Победоносца. Также на медали изобразят контур сердца, заполненный красной эмалью. На оборотной стороне по центру будут надписи рельефными буквами: «Волонтер Москвы» и «Правительство Москвы».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.