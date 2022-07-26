На PREMIER выходит новая криминальная драма «Зверобой»

В онлайн-кинотеатре PREMIER эксклюзивно выходит новая криминальная драма «Зверобой». Продюсерами проекта выступили Тимур Вайнштейн, Софья Митрофанова и Теймур Джафаров, режиссер-постановщик — Анар Аббасов, креативный продюсер — Станислав Титаренко. Главные роли исполняют Павел Чинарев, Марина Ворожищева, Александр Голубков и др. Производством сериала занималась продакшн-компания Team Films.
Также онлайн-кинотеатр PREMIER представил постер сериала.
По сюжету следователь из Москвы отправляется в таежный город, где ему предстоит столкнуться с серией странных убийств и суровой действительностью глухой провинции. Криминальная драма с Павлом Чинаревым в главной роли. Подающий надежды столичный следователь Олег Хлебников сознательно убивает преступника при задержании. Он уверен, что для тех, кто совершил нечто ужасное, тюрьма — слишком мягкое наказание. Но погибший оказывается медийной персоной, и чтобы замять скандал, его смерть называют несчастным случаем, а Хлебникова временно ссылают на службу в глухой город в тайге. Здесь пропадают маргиналы и негодяи, но местные предпочитают этого не замечать — меньше проблем. Хлебников берется за расследования и обнаруживает след серийного убийцы, который всегда оставляет цветы зверобоя на месте преступлений. Олегу предстоит разобраться, кто за этим стоит, и решить, на чьей он стороне.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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