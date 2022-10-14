На PREMIER вышел документальный фильм о студентах, приехавших в Россию по обмену изучать танец

В онлайн-кинотеатре PREMIER 14 октября эксклюзивно вышел документальный проект «Полюбить Россию за тридцать дней» о студентах-иностранцах, приехавших в хореографическую школу в Санкт-Петербурге учиться танцу. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Документальный фильм был снят в 2022 году, когда состоялась очередная «Школа Иннопрактики и Русских Сезонов», на хореографическую сессию которой в Петербург съехались молодые танцоры и хореографы со всего мира.

30 дней они проходили интенсивное обучение в Академии танца Бориса Эйфмана. Студентам предстояло заниматься русским балетом и современным танцем, изучать многовековые традиции русского искусства и постигать Россию во всём её культурном разнообразии.

В фильме, каждая серия которого выглядит как видео-дневник, студенты рассказывают, чего они ждали от России до приезда, какие чувства и эмоции испытывают от пребывания в Санкт-Петербурге, как общаются между собой и что для них значит культура России.

Зритель на протяжении фильма наблюдает не только за тем, как студенты учатся русскому балету, но и как они постепенно проникаются культурой нашей страны.

Всего в документальный проект состоит из 10 серий.

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