На PREMIER вышла новогодняя мелодрама с Павлом Прилучным в главной роли

В онлайн-кинотеатре PREMIER 9 января эксклюзивно вышла новая романтическая мелодрама «Елки-иголки» с Павлом Прилучным и Алиной Алексеевой в главных ролях.

По сюжету, в канун Нового года ландшафтный дизайнер Катя развозила елки покупателям. По плану, после работы она должна была вернуться домой и встретить Новый год одной – спокойно и без всяких сюрпризов. Однако мама Кати полна решимости сосватать дочери своего знакомого – и такой волшебный праздник, как Новый год, был идеально подходящим для этого события. Вот только Катя против таких знакомств, и чтобы избежать неловкости, она соглашается встретить в аэропорту дядю своих соседей. С этого и начинаются ее приключения.

По случайности Катя встречает в аэропорту совсем не того человека, из-за этого ей приходится скрываться от бандитов и выпутываться из невероятных ситуаций. Но есть и плюс – Катя встречает мужчину, с которым, возможно, она и встретит Новый год.

Режиссером «Елки-иголки» стал Александр Баршак («День слепого Валентина», «День выборов - 2»). Помимо Павла Прилучного и Алины Алексеевы роли в фильме исполнили Гарик Сукачёв, Дмитрий Калихов, Оскар Кучера, Александр Обласов, Владимир Гарцунов, Анастасия Веденская, Владислав Ветров, Агриппина Стеклова, Юлианна Караулова и другие.

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