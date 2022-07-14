На PREMIER вышла трагикомедия «Может быть, когда-нибудь…»

14 июля в онлайн-кинотеатре PREMIER состоялась премьера короткометражного фильма «Может быть, когда-нибудь…». Режиссёром картины выступила Алёна Званцова. Главные роли исполнили: Виктория Исакова («Один вдох», «Инквизитор») и Евгений Миронов («Норвег», «Анкор, еще Анкор!»).

По сюжету фильма двое бывших супругов встречаются в клинике репродукции, чтобы решить судьбу эмбрионов, которых заморозили ещё будучи в браке. У обоих новая жизнь и новые семьи. Единственное, что связывает этих мужчину и женщину, — нерожденные дети. Главные герои пытаются понять, что чувствуют на самом деле, и готовы ли оборвать единственную связывающую их нить.

«У Алёны (Алёна Званцева, режиссёр) очень тонкое, ироничное чувство юмора и всегда необычные сюжеты, поэтому мне очень хотелось снова с ней встретиться на площадке. Эта её история — о супругах в разводе, которые все время подтрунивают друг над другом, они на самом деле по характеру очень похожи, но в поиске лучшей жизни разошлись. При этом они на всякий случай сохранили возможность соединиться снова, а воспользуются ли они ей или нет — это уже решать зрителям. Недосказанность, юмор и большая вариативность будущего героев, — это то, что подкупает меня в этой истории», — делится Евгений Миронов.

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