На презентации проекта «Настоящие» стартует конкурс для самых творческих и неравнодушных россиян

18 марта в Москве арт-кластер «Таврида» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» представит медиапроект «Настоящие». В легендарном здании Российской государственной библиотеки прозвучат стихи современных поэтов голосами авторов и приглашенных артистов. В рамках проекта будет объявлено о старте Всероссийского творческого конкурса «КОНТЕКСТ», в котором уже не только именитые поэты и артисты, а все желающие смогут поделиться своим патриотическим творчеством. Конкурс организован направлением Росмолодёжь.Добро. Мероприятие пройдет 18 марта в 20:00 в Российской государственной библиотеке по адресу: Москва, ул. Воздвиженка, 3/5. Время сбора гостей: 19:00.
«Настоящие» был задуман как проект, призванный обратить внимание широкой аудитории на творчество современных поэтов, пишущих о событиях в новых регионах России. Старт проекту был дан 24 февраля. Звезды эстрады, общественные и политические деятели прочитали стихи современных поэтов, в которых отражены чувства и переживания, боли и простые житейские радости людей новых регионов России и Белгорода.
18 марта уже в живом формате на трибуну Ленинки выйдет целая плеяда авторов, а вместе с ними артисты и музыканты. На языке творчества они будут говорить о важности событий, о чувствах и переживаниях людей, затронутых происходящим.
А затем, в продолжение темы патриотического творчества, слово будет передано творческим людям всей страны: поэтам и музыкантам, фотографам и видеографам, а также представителям медиа-сферы. В рамках конкурса «КОНТЕКСТ» они смогут представить свои работы, посвященные темам добровольчества, патриотизма, гражданственности и человечности.
«Конкурс «КОНТЕКСТ» — это возможность всем молодым людям проявить свой потенциал, реализовать свою идею, а самое главное – рассказать о взаимопомощи, милосердии и любви к Родине. Для участия важно лишь желание и творческий подход. Благодаря этому конкурсу, мы сможем узнать о реальных и вдохновляющих историях людей, которые защищают нашу страну на передовой, о тех, кто помогает семьям военнослужащих, собирает и доставляет гуманитарную помощь и ведет работу в медиа-пространстве», — отмечает руководитель направления Росмолодёжь.Добро Дарья Жукова.
Лейтмотивом конкурса «КОНТЕКСТ» станет идея о единении многонационального народа России во благо мира и о важности сохранения традиционных ценностей. Участникам конкурса будет предложено рассказать о подвигах военнослужащих и выразить им свою благодарность, поделиться добрыми примерами помощи военнослужащим, их семьям и жителям новых регионов, а отметить деятельность волонтёров и неравнодушных людей.
Конкурс «КОНТЕКСТ» пройдет на онлайн платформе «ДОБРО.РФ». Подать заявку для участия смогут все желающие в возрасте от 14 лет.
Организаторы: ФГБУ «Роспатриотцентр», Росмолодёжь.Добро, программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), «Таврида.Арт» (проект от Росмолодёжь), Академия творческих индустрий «Меганом».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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