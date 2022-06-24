На Пушкинской площади выставку исторических фотографий, рассказывающих о том, какой была мода в прошлом веке

На выставке «Время и мода» представлено более полутора сотен фотографий из медиабанка агентства РИА Новости. Эти работы рассказывают историю российской моды от послевоенных лет до 80-х годов прошлого века. Посетители фотовыставки увидят известных артистов советского театра и кино, получат возможность рассмотреть, как одевались студенты московских вузов. Также здесь будут представлены «лица» Общесоюзного дома моделей 60-х – 80-х годов и сам знаменитый кутюрье, легенда и первопроходец отечественной моды Вячеслав Зайцев. И, конечно, можно будет вспомнить модные фасоны тех времен и почувствовать атмосферу модных показов.

Среди авторов фотографий, собранных на выставке, — ведущие российские фотографы, сотрудничавшие в разные годы с агентством РИА Новости и его предшественником Агентством печати «Новости» (АПН). Здесь представлены работы «летописца и бытописца большой страны» Анатолия Гаранина, мастера уличной жанровой фотографии Бориса Кауфмана, создателя фотопортретов звезд послевоенной отечественной балетной сцены Михаила Гершмана и многих других.

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