На Пятом канале будет выходить сразу по три премьерных серии любимых детективов

С 14 ноября в эфире Пятого канала в вечернем прайме будет транслироваться сразу по три премьерных серии любимых детективов. Легендарный «След» будет выходить на час раньше, а поклонники «Великолепной Пятерки» смогут смотреть сразу по два премьерных эпизода пятого сезона.

Для любителей сериалов из детективной линейки собственного производства Пятый подготовил в этом телевизионном сезоне еще один подарок. В вечерней эфирной сетке с понедельника по четверг станет на одну премьеру больше.

Поклонники легендарной Федеральной экспертной службы смогут встречаться со своими любимыми героями на один час раньше, в 21:35. В сентябре «След» отметил свой юбилей – 15 лет. И все это время интерес зрителей к этому детективу ежегодно растет.

Алексей Моисеев, исполнитель роли Романа Березина в сериале «След»:

— И мои родители, и мои дети очень любят «След». Особенно младшая очень любит его. Слышал много историй, когда люди приходили в полицию и говорили: «Вот учитесь! В ФЭС отпечаток пальца сняли и уже едут задерживать, а вы!».

Также 14 ноября стартует пятый сезон «Великолепной Пятерки». Квинтет в погонах будет радовать зрителей сразу двумя премьерными сериями в день, в 22:20 и 23:10. В новом сезоне оперативники столкнутся с новыми расследованиями и изменениями в личной жизни. Старший лейтенант Антон Ветров станет приемным отцом для мальчика Миши, сына погибших друзей. Пополнение ждет и семью подполковника Голованова. Дочь Наташа приведет в дом своего парня Леху. И подполковнику придется не только проявлять смекалку при поиске преступников, но и смириться с тем, что дочь стала невестой.

Завидный холостяк капитан Красавченко станет счастливым обладателем собственной квартиры и съедет от родителей. По законам дружбы вся команда отправится к новоселу делать ремонт.

Майора Шапошникова супруга поймает с поличным на измене, и ему не одну серию придется доказывать жене, что он достоин прощения.

Тимур Бубнов будет решать не менее сложные задачи: как собрать дочку в первый класс, что положить ей в портфель и как делать домашнее задание.

Нодар Джанелидзе, исполнитель роли Тимура Бубнова в сериале «Великолепная Пятерка»:

— На самом деле такие бытовые проблемы знакомы каждому. Как персонажи сериала справляются с этими задачами, оставаясь профессионалами на работе и надежной опорой друг другу, мы и расскажем в новом сезоне.

Не пропустите премьерные серии любимых сериалов на Пятом. Начало эфира в 21:35.

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