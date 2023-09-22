«Страна советов» - цикл передач о товарах народного потребления и услугах, которые жители нашей страны получают ежедневно. Экспертные заключения специалистов различных лабораторий и научно-исследовательских институтов, расследования на волнующие каждого зрителя темы, советы по разумному потреблению.

В каждом выпуске специалисты тестируют качество продуктов, рассказывают об условиях, в которых они создаются. Эксперты разъясняют телезрителям права и обязанности потребителей.

Вместе с ведущим проекта Романом Перелыгиным команда проекта будет находить в Сети популярные лайфхаки и проверять на собственном примере, все ли советы полезны и пригодны к применению. Напарником ведущего станет голосовой помощник Савелий. Внешний вид Савелия и часть графических элементов программы созданы с помощью искусственного интеллекта.

Цикл передач «Страна советов» продолжит линейку документальных проектов Пятого канала. В прошлом году на Пятом состоялась премьера программы «Знание – сила!». Она стала надежным помощником телезрителей при выборе товаров, услуг, новых технологий, изобретений и устройств, которые делают жизнь проще. Из выпусков телезрители также узнают об инновационных производствах, современных возможностях космической и машиностроительной отраслей, перспективах развития информационных технологий и других результатах научно-технического прогресса.

В свою очередь «Страна советов» направлена на качественное изменение жизни потребителей и носит прикладной характер, подсказывает, как сэкономить, выбрать более качественную одежду и еду.

Премьера первого выпуска 23 сентября в 09.00.

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