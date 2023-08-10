На Пятом канале премьера сериала «Контуженный»

В воскресенье, 13 августа, Пятый канал покажет премьеру нового детективного сериала «Контуженный». Главную роль в фильме исполнил Антон Батырев. Также в съемках приняли участие актеры Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук. В проект вошло восемь серий. Начало показа в 10:25.

Главный герой детектива – командир СОБРа Дмитрий Чистяков. За его плечами служба в горячих точках, серьезное ранение головы и контузия. Последствия травмы проявляются в самый неподходящий момент. Во время выполнения задания по захвату банды Чистяков теряет сознание. Руководство отправляет главного героя на медкомиссию, где врачи озвучивают офицеру страшный диагноз – аденома гипофиза – и отстраняют его от службы минимум на год. Теперь он не имеет права носить оружие, водить автомобиль, вынужден избегать физических нагрузок и постоянно пьет таблетки.

Перейти на «кабинетную» работу майор отказывается. Близкий друг Чистякова, замначальника УМВД Грунин, предлагает товарищу формально занять должность референта в криминальной полиции, а фактически – помогать в расследованиях преступлений. Однако тело Грунина находят с пулей в голове. На первый взгляд смерть друга выглядит как самоубийство. Но Чистяков в это не верит и начинает собственное расследование. На месте гибели он понимает, что вместе с болезнью обрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной преступником, Чистяков видит чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку и выводит его на злоумышленников. Новая работа становится для Чистякова настоящим спасением, но сильно раздражает его жену. Елена уже давно мечтает, что муж найдет себе «тихое» место охранника в банке и начнется их спокойная семейная жизнь. Но такой вариант не по душе Чистякову.

В заключительной серии врачи предлагают майору сделать операцию и избавиться от опухоли и, соответственно, потерять свой уникальный дар. Какое решение примет Чистяков, зрители узнают в воскресенье.

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