На Пятом канале состоялась премьера детектива «Кукольник». Главную роль в сериале сыграла Ольга Филиппова

Четырехсерийный детектив расскажет историю преступлений, каждое из которых – настоящее театральное действо. В прессе преступника окрестили «Кукольником». В руки своих жертв он вкладывал кукол ручной работы и при этом не оставлял никаких следов.

Александр Бурцев, сценарист:

— Я честно плакал дважды. Первый раз, когда писал сценарий. Второй – когда смотрел смонтированные кадры. Настолько фильм наполнен эмоциями, переживаниями! И актерам удалось достоверно передать всю гамму чувств, которые испытывает человек: боль утраты любимых и близких, радость побед, любовь, нежность. Что еще важно – все персонажи очень неоднозначные. Нельзя с уверенностью сказать, что этот положительный, а другой отрицательный.

Главная героина сериала — майор Антонина Афинская. Есть любимый муж, работа и мечта – иметь ребенка. Антонина собирается оставить службу и погрузиться в семейную жизнь. Но начальство по звонку «сверху» назначает ее старшим следователем по делу «Кукольника». В карьере женщины — это первое серьезное дело, поэтому она решает раскрыть его во что бы то ни стало. Она соглашается на опасный эксперимент и вводит препарат, который создан на основе ДНК другого человека. Разработчик препарата нейробиолог Лев Ферзен всю жизнь посвятил его созданию и уверен, что инъекция поможет Антонине лучше понять мотивы и поступки маньяка. Ученый скрыл, что женщина может потерять часть собственной личности.

Ольга Филиппова, исполнительница главной роли в сериале «Кукольник»:

— Как актрисе играть мою героиню было очень интересно, поскольку у нее очень широкий диапазон. Когда получила сценарий, думала, что пролистаю только одну серию, но настолько увлеклась, что так и просидела всю ночь до утра, дочитала до последней буквы. Сюжет оказался очень непредсказуемым, с множеством ходов и неожиданных поворотов, что сейчас большая редкость. Я очень жду премьеру и буду ее обязательно смотреть!

На самом деле после введения препарата сознание Антонины меняется. Она видит шокирующие сны из детства преступника, становится раздражительной к человеческим порокам. Кстати, все жертвы «Кукольника» вели разгульный образ жизни.

Антонина не сразу поймет, насколько близко она подобралась к преступнику. Сможет ли Афинская поймать того, кто не оставляет следы, зрители Пятого канала узнают в ходе просмотра сериала.

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