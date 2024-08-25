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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноНа Пятом канале состоялась премьера второй части сериала «Пилигрим» с Денисом Васильевым...

На Пятом канале состоялась премьера второй части сериала «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли

editor
By editor
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Пилигрим

Герой фильма – Олег Рубцов с позывным «Пилигрим». Роль секретного агента подразделения 0-18 исполнил Денис Васильев. Его группа бралась за сложные и деликатные дела, которые не под силу правоохранительным органам. Одна из операций группы провалилась, досье агентов попали в руки террористов. Большинство коллег Рубцова погибло, а ему теперь приходится постоянно переезжать с места на место, чтобы сохранить жизнь и вычислить «крота».

По сценарию второй части с момента ликвидации группы 0-18 прошло два года. Оставшиеся в живых оперативники разъехались по стране. Кто-то изменил имя, сделал себе новые документы и осел в провинции, как «Идальго». Теперь он живет тихо и неприметно. Майя служит в других секретных подразделениях Конторы. «Пилигрим» продолжает скитаться и переезжать из города в город, чтобы спрятаться от тех, кто желает ему смерти. Быть все время в пути – это лучшая гарантия того, что его не найдут. С собой у него только рюкзак с самым необходимым: сотовый телефон, кошелек с наличными деньгами, несколько паспортов на разные имена и расческа. На случай, если закончатся деньги, «засветится» паспорт или возникнут непредвиденные проблемы, у «Пилигрима» по всей стране есть тайники с документами и оружием. На каждом новом месте его ждут старые товарищи, заклятые враги, приключения и романтические знакомства.

Личные обстоятельства заставляют Рубцова нарушить правила конспирации и вернуться в Санкт—Петербург. От телефонных мошенников пострадала его теща. С её счетов пропали все деньги, которые она получила от продажи квартиры. Сердце женщины не выдержало. «Пилигрим» начинает собственное расследование и выходит на крупную банду финансовых мошенников. Рубцов по-прежнему не может пройти мимо чужой беды и готов рисковать своей жизнью.

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