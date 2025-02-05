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На Пятом проходит премьерный показ новых серий детектива «Свои»

editor
By editor
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Свои
Фото © пресс-служба Пятого канала

Пятый канал проводит показ премьерных эпизодов сериала «Свои» о работе межведомственной рабочей группы. Необычные расследования и вызовы, загадочные призраки и опасности, которые подстерегают каждого из «Своих».

«Свои» — элитный отдел, куда входят специалисты из разных структур: судмедэксперт, криминалист, дознаватель патологоанатом, трасолог и даже экстрасенс. Им поручают самые запутанные и загадочные дела, с которыми не могут справиться другие оперативники.

Между тем каждый из сотрудников МРГ имеет свои личные проблемы и тайны, которые приходится скрывать от коллег. Суеверный Фазик будет считать, что из-за расследования смерти колдуньи заболели его племянники. Он боится признаться в собственном страхе напарнику Литвинову, но ради здоровья родственников готов на все, даже провести обряд.

Психолог Виктория Берсеева помочь Фазику не может. У нее у самой проблемы. Она нарушает приказ руководителя МРГ Дмитрия Родимина и снова и снова навещает в тюрьме маньяка, чтобы вычислить его подражателя. При этом Вика сильно подставляет своего напарника — капитана Косицкого. Ему приходиться обманывать начальство, чтобы прикрыть Берсееву.

Степан Бекетов, исполнитель роли Всеволода Косицкого в сериале «Свои»:

— Если говорить о сериале в целом, с каждым новым сезоном его создатели стараются гораздо больше времени уделить личным историям персонажей, их взаимоотношениям, а не только детективной составляющей. Это нравится зрителям. Мы держим их в тонусе. Между нашими героями то происходят конфликты, то начинается более тесное сближение. К моей радости, в премьерных сериях будут появляться друзья и родственники «Своих».

Например, в одном из эпизодов поклонники детектива уже познакомились с мамой Севы. В новом сезоне зрителей также ждет сюрприз. 

Экстрасенс Метелица стесняется сказать своему напарнику, что порой он ведет себя как ребенок. В очередной раз Спицин зацикливается на недостающей, по его мнению, улике и начинает капризничать.

Алиса Туманова вынуждена отстранить от расследования Гениуса, поскольку он конфликтовал с соседом на турбазе незадолго до смерти мужчины. Формально Алиса права, но это сильно задевает Гениуса. 

Обычно самый спокойный и уравновешенный в команде – это руководитель Дмитрий Родимин. Но не так давно он начал часто получать письма от отца. А это значит, что впереди Родимина ждут неприятности. К тому же новость о том, что у него есть сводный брат, и вовсе застает Дмитрия Владимировича врасплох.

Какой привет из прошлого получит Алиса Туманова? Кому помешала ученица школы сомелье, которая застраховала свою жизнь на пять миллионов рублей? Что за страшную тайну скрывает друг Льва Романовича Вайсберга и причем тут китайские лекарства? Зачем молодая девушка нанимает мужчину, чтобы тот её специально преследовал? Кто помешал главному судье прийти на соревнования и какую роль сыграют умные часы в поисках ответа? Эксперты Межведомственной рабочей группы докопаются до правды в новых сериях детектива «Свои».

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