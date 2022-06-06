На российской сцене появилось новое имя – NИNA

NИNA пишет и исполняет современные композиции, смешивая разные стили и техники: в ее музыке можно услышать поп, инди-поп, этнику или эстраду. В треки органично вплетается классическое фортепиано и биты, электронная обработка и ее сильный необычный голос.

NИNA осознала себя певицей еще в детстве, в 2018 году завоевала приз на конкурсе «Золотой голос России», выпустила 4 трека на основных стриминговых площадках в России, сотрудничала с продюсерскими центрами и работала соло. Сегодня певица начала все с чистого листа, аккумулировала личный и профессиональный опыт и, окружив себя важными для нее участниками творческого процесса, выпустила:

Трек «Уловка» 2022,

Трек «Просто танцуй» 2022.

Трек «Уловка», потенциальный хит, появился три года назад. Это ее первая самостоятельная работа, тогда у NИNA было желание сделать что-то «импульсивное» с ярким текстом соответствующее трендам того периода. Но появился камерный трек под фортепиано, а позже уже был доработан командой «STATUS 21».

Песня «Уловка» о самой певице и ее ошибках. NИNA признается, что люди, которых она поддерживала, далеко не всегда отвечали ей взаимностью. Так было и с ее близким окружением и певица часто оказывалась один на один с трудностями. Никто не интересовался и не знал, кто такая она на самом деле. Так появились строчки:

«Ты же видишь только чокнутую стерву, а внутри она душевна, как и прежде».

NИNA говорит, что сейчас испытывает эмпатию по отношению к людям, которые ведут себя отчужденно или замкнуто для социума – «потому что их никто не пытается узнать и не сопереживает. Я сама прошла через это».

«Уловка» о том, что люди не узнают друг друга ближе, о любви и о переживаниях, когда полюбили не нас.

О команде

Леонид Советов — директор проекта, осуществляет общее руководство музыкального лейбла «STATUS 21».

Яна Татарникова – креативный продюсер проекта, работает над образом и позиционированием артиста. За ее плечами большой опыт в рекламном бизнесе, видеопродакшене и постановке мероприятий.

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