На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули 200-метровую Георгиевскую ленту в честь 810-летия города

На Ржевском мемориале Советскому солдату состоялась гражданско-патриотическая акция «Ржеву 810», приуроченная ко дню рождения города Ржева и Дню молодёжи.

В рамках мероприятия у подножия монумента была развёрнута Георгиевская лента длиной 200 метров. В акции приняли участие около 400 добровольцев — активистов общественного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства», представителей «Молодой гвардии Единой России» и посетителей мемориального комплекса.

В общественном движении «Волонтёрская рота Боевого Братства» отметили: «В день города Ржева активисты собрались у Ржевского мемориала, чтобы развернуть Георгиевскую ленту. Для нас это символ памяти, уважения и преемственности поколений. Мы рады быть вместе с жителями города в этот значимый день и разделить атмосферу единства».

Кроме того, участники акции провели флешмоб, выстроившись в фигуру в виде числа 810, символизирующую возраст города.