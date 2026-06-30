ДомойРегионы РоссииНа Ржевском мемориале Советскому солдату развернули 200-метровую Георгиевскую ленту в честь 810-летия...
Регионы России

На Ржевском мемориале Советскому солдату развернули 200-метровую Георгиевскую ленту в честь 810-летия города

By: T1

Date:

Фото предоставлены общественным движением «Волонтёрская рота Боевого Братства»

Похожие публикации

Мир кино

Мэрилин Монро — 100: цифровая реконструкция пересматривает версию смерти

В этом году легендарной Мэрилин Монро исполнилось бы ровно...
WWNEWS

«Амазонки русского авангарда» стали лучшим веб-сериалом в Аргентине

Российский документальный сериал «Амазонки русского авангарда» только начал своё...
Москва

Легенды сцены и редкие кинопоказы: репортаж из Большого театра

Бетховенский зал Большого театра на два дня превратился в...
Регионы России

331 метр высоты, 108 стран и 3000 сеансов связи: Воронежская область приняла эстафету радиомарафона РТРС

В Воронежской области отзвучал девятый этап всероссийской радиоэкспедиции, которую...
Регионы России

Полуфиналисты конкурса «Быть, а не казаться» делятся практиками патриотического воспитания во Владивосток

Во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) завершился...

На Ржевском мемориале Советскому солдату состоялась гражданско-патриотическая акция «Ржеву 810», приуроченная ко дню рождения города Ржева и Дню молодёжи.

В рамках мероприятия у подножия монумента была развёрнута Георгиевская лента длиной 200 метров. В акции приняли участие около 400 добровольцев — активистов общественного движения «Волонтёрская рота Боевого Братства», представителей «Молодой гвардии Единой России» и посетителей мемориального комплекса.

В общественном движении «Волонтёрская рота Боевого Братства» отметили: «В день города Ржева активисты собрались у Ржевского мемориала, чтобы развернуть Георгиевскую ленту. Для нас это символ памяти, уважения и преемственности поколений. Мы рады быть вместе с жителями города в этот значимый день и разделить атмосферу единства».

Кроме того, участники акции провели флешмоб, выстроившись в фигуру в виде числа 810, символизирующую возраст города.

кот спит - артмосковия работает

Наши медиа:

  • АртМосковия - новости культуры и искусства, спорт, корпоративные новости, интервью;
  • Жизнь - это стиль! – звезда, мода, медийные персоны, шоу, интервью, за рубежом, светская жизнь;
  • СК: СпортКультура – спорт, культура, искусства, мода, лайфстайл, интервью;
  • 366info.ru – межотраслевой общетематический портал.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Указ Президента РФ: Музею Мирового океана присвоен высший статус охраны
Следующая статья
Полуфиналисты конкурса «Быть, а не казаться» делятся практиками патриотического воспитания во Владивосток