На Ржевском мемориале Советскому солдату развернут триколор

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22 июня, в День государственного флага, на территории Ржевского мемориала Советскому солдату, филиала Музея Победы, развернут государственный флаг нашей страны. В акции примут участие члены «Молодой гвардии». Площадь триколора - 16 квадратных метров.

ржевский мемориал советском солдату

«Ржевский филиал Музея Победы традиционно отмечает День флага. В этот день на территории мемориала проходят различные памятные акции. Одна из самых ярких и красивых – разворачивание государственного флага нашей страны. В ней принимают участие активная молодежь и волонтеры Ржева», - рассказали в Музее Победы.

Гостей Ржевского мемориала Советскому солдату также приглашают посетить музейно-выставочный павильон. Филиал Музея Победы познакомит посетителей с фотографиями, фронтовыми письмами, рассказами, воспоминаниями участников Ржевской битвы.

Начало церемонии разворачивания флага: 12.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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