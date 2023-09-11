На Соловках возводят новое здание музея

Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект экспозиционно-административного здания музея на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецких островов». В целом за последний год ведомство выдало семь заключений по объектам Соловецкого архипелага, в их числе как проекты реставрации памятников Соловецкого монастыря, так и строительство новых зданий и сооружений для обеспечения жизнедеятельности музейного комплекса и одноименного поселка в Приморском районе Архангельской области.

Вид на внутреннюю улицу. © АБ «Рождественка» Больше фото

Новое одноэтажное здание музейно-выставочного комплекса возведут в южной части поселка Соловецкий, на южном берегу Святого озера. Площадка строительства расположена в границах объекта культурного наследия федерального значения «Религиозно-историческое место «Соловецкий архипелаг», XV в. – середина XX в.», недалеко от Соловецкого монастыря.

«У каждого из вновь проектируемых и возводимых объектов на Соловках есть свои особенности, при этом их надо органично вписать в существующий ландшафт, соблюдая все требования особой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности в границах памятника культурного наследия. Все эти требования в полной мере соблюдены при размещении нового административно-выставочного комплекса музея-заповедника», – отметила Светлана Балашова, заместитель начальника Главгосэкспертизы России.

Согласно проектной документации общая площадь здания музея составит 3848,1 кв. м. На кровле здания предполагается устройство прогулочной дорожки и обзорной площадки с гравийным покрытием.

В проектной документации также откорректированы решения по безопасной эксплуатации объекта, в том числе и по обеспечению беспрепятственного доступа в здание маломобильных посетителей. В помещениях музейного комплекса предусмотрено два рабочих места для людей с ограниченными возможностями.

В качестве одного из условий согласования проектной документации Международным советом по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) было планирование (регулирование) посещения Соловецкого архипелага и разделения туристических и паломнических потоков в целях снижения антропогенной нагрузки на основные элементы архитектурного-природного ландшафта и сохранения сакральной ценности Соловецкого монастыря как одного из характерных атрибутов выдающейся универсальной ценности объекта всемирного наследия.

Застройщик – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник».

Генеральный проектировщик – «Межобластное научно-реставрационное художественное управление».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.