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Домой366INFO.RUНа Совете ФПРК обсудили межрегиональное взаимодействие кинематографистов Кавказа

На Совете ФПРК обсудили межрегиональное взаимодействие кинематографистов Кавказа

editor
By editor
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Совет Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) прошел 24 апреля в Москве.

В мероприятии приняли участие:

  • Лариса Солоницына – председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России;
  • Элла Тухарели – генеральный продюсер ФПРК;
  • Ольга Филонова – ведущий продюсер конкурса «Россия – взгляд в будущее», генеральный директор ПЦ ФПРК;
  • Михаил Калинин – оргсекретарь Союза кинематографистов РФ, генеральный директор ПЦ «Киновек»;
  • Зураб Агирбов – министр культуры Карачаево-Черкесской Республики;
  • Юнир Аминев – директор киностудии «Башкортостан» имени А. Абдразакова;
  • Юлия Бывшева – режиссёр, художественный руководитель Восточно-Сибирского Фонда поддержки кинематографии «Матёра», руководитель мастерской Иркутского филиала ВГИК им. С.А. Герасимова;
  • Василий Нелюбин – директор Института киноиндустрии Сибирского федерального университета (СФУ);
  • Алексей Романов – режиссёр, художественный руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм», председатель кинокомиссии ДФО;
  • Дмитрий Якунин – руководитель форума регионального кинематографа «Новый вектор», генеральный директор «Мувистарт».

Открывая мероприятие, Лариса Солоницына прокомментировала итоги недавно завершившегося конкурса документальных проектов, посвященных региональным трендам, «Россия – взгляд в будущее». Спикер отметила, что организация продолжает взаимодействие со всеми участниками состязания: в частности заявители, не вошедшие в число победителей, примут участие в образовательной программе ФПРК «Кинолаборатория полного цикла» на специальных условиях (без прохождения теста). Напомним, что до 1 мая идет прием заявок на бесплатное участие в творческих мастерских Урала и Сибири, которые пройдут уже в следующем месяце в Челябинске и Новосибирске соответственно.

Ольга Филонова рассказала об успехах фестивального продвижения фильмов, снятых при поддержке ФПРК.

«Мы стараемся, чтобы у фестивалей помимо авторов фильма была возможность пригласить кого-то из наших представителей в качестве спикеров деловой и образовательной программ. В этом году к нам поступают предложения проводить в рамках фестиваля длительные кинопоказы, продолжительностью до трех месяцев. <…> Также у нас есть планы принимать участие в фестивалях, проходящих за рубежом», – пояснила продюсер. Также она сообщила, что в этом году планируется более активное взаимодействие с региональными телеканалами для трансляции фильмов ФПРК в субъектах РФ.

Зураб Агирбов сообщил, что в Карачаево-Черкесской Республике начинает свою деятельность кинокомиссия, а в сентябре запланировано проведение первого в республике международного кинофестиваля «Перекресток цивилизаций», ориентированный на фильмы, «популяризирующие традиционные ценности, которые сейчас так отстаивает наша страна». Он выразил готовность к более тесному взаимодействию с Фондом, направленное на развитие кинематографа СКФО и поддержку авторов, действующих на Кавказе (образовательные программы, стажировки в другие регионы России и т.д.).

Алексей Романов предложил организовать показы фильмов ФПРК в рамках кинофестиваля «Республика кино», который проходит в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что Фонд поддержки регионального кинематографа учрежден Союзом кинематографистов России в начале 2022 года. За это время было поддержано более 180 документальных фильмов с участием кинематографистов из более чем 70 субъектов РФ. В различных регионах страны ФПРК проводятся деловые и образовательные мероприятия: форум регионального кинематографа «Новый вектор», творческие мастерские (сценарная мастерская «Формула пути», монтажная лаборатория ProCut), питчинги (Питчинг киностартапов) и т.д.

До конца этого года во всех восьми федеральных округах страны проходит бесплатная образовательная программа «Кинолаборатория полного цикла». Принять участие могут совершеннолетние граждане РФ, вне зависимости от образования и профессионального опыта.

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