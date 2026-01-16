НА СТАРТ: Александр Кержаков выступил с инновационной инициативой для развития детского спорта по всей России

Александр Кержаков объединил более 40 организаций и 10 знаменитых спортсменов для поддержки детей-спортсменов – запускаем новую платформу «НА СТАРТ»

Российский футболист и многодетный отец Александр Кержаков вновь доказывает, что спорт – это не только победы на поле, но и мощный инструмент для добра. Вместе с супругой Евгенией он создал уникальный благотворительный проект «НА СТАРТ», объединяющий более 40 организаций, 10 звездных спортсменов и сотни добрых сердец, чтобы помочь детям и подросткам реализовать свою мечту – заниматься спортом независимо от обстоятельств.

«НА СТАРТ» – это современная платформа, которая делает помощь детям максимально прозрачной, быстрой и доступной. Благодаря цифровому подходу все процессы – от запроса помощи до её завершения – проходят в считанные дни, а пожертвования идут напрямую на нужды детей через проверенные фонды-партнеры. Уже сейчас платформа объединяет 40 некоммерческих организаций из 20 регионов, среди них такие известные фонды, как «Больше, чем спорт», «Евразийский», «МЫ» и многие другие.

За первые две недели работы платформы помощь уже оказана более чем 500 детям. Среди них – мальчик с нарушением слуха, которому необходимы комплектующие для слухового импланта, чтобы продолжать заниматься футболом, и девочка, участвующая в соревнованиях по биатлону. Все сборы прошли проверку и были успешно профинансированы – оборудование закуплено у проверенных поставщиков. Это только начало, и мы уверены, что с каждым днём помощи станет больше.

Александр Кержаков – не только звезда футбола, но и заботливый отец. Он знает, как трудно детям добиваться своих целей, когда есть препятствия. Именно поэтому тема детского спорта ему близка и актуальна. Он понимает, как важно дать каждому ребенку возможность заниматься любимым спортом, независимо от финансовых или региональных барьеров.

Платформа «НА СТАРТ» оказывает систематизированую и прозрачную помощь – все сборы проходят многоступенчатую проверку. Фокус проекта направлен на регионы с ограниченными возможностями доступа к финансированию. Проект поддержали известные спортсмены баскетболист Андрей Кириленко, хоккеист Артемий Панарин, гимнаст Никита Нагорный и другие.

«Платформа «НА СТАРТ» – это проект, который ставит своей целью дать каждому ребенку шанс заниматься спортом. Мы хотим сделать помощь понятной, доступной и регулярной, чтобы спорт стал для детей не роскошью, а нормой жизни. Присоединяйтесь к нам – вместе мы можем сделать спорт доступным для каждого ребёнка! Потому что старт всегда важен, и у каждого из них есть право на победу!», – говорит Александр Кержаков.