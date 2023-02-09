На START выйдет документальный фильм о спектакле Константина Хабенского «Поколение Маугли»

Каково это — работать над возрождением проекта полтора года во время карантина, бороться со страхом сцены у артистов и отдавать всю выручку на благотворительность? 18 февраля эксклюзивно на START выйдет документальный фильм «Стать Маугли» о большом пути спектакля «Поколение Маугли», благодаря которому помощь получают подопечные Фонда Хабенского — дети и молодые взрослые с опухолями головного и спинного мозга.

Впервые музыкальный спектакль по мотивам сказки Киплинга, в котором действие переносится из тропических джунглей в городские, а большинство актеров на сцене — дети, был поставлен в 2014 году, возрожден в 2021-м и в 2022-м вошел в репертуар МХТ им. Чехова. Средства, вырученные от продажи билетов, направляют на помощь подопечным Фонда Хабенского.

Документальный фильм Ильи Зернова рассказывает о жизни спектакля после возрождения в 6 главах: от проведения кастинга в ноябре 2019 года до премьеры в июне 2021-го. Полтора года создатели фильма наблюдали, как дети учатся не бояться ошибок и постоянно работать над собой — даже когда из-за карантина подготовка растягивается на 20 месяцев. Помимо юных актеров, в спектакле принимают участие и звездные исполнители: Константин Хабенский, Полина Гагарина, Тимур Родригез и другие. Благодаря спектаклям, сыгранным с июня 2021 по январь 2023 гг., помощь получили 24 подопечных Фонда Константина Хабенского.

«Идея спектакля родилась в 2013 году на фестивале студий творческого развития “Оперение”. В процессе репетиций мы поняли, что было бы здорово добавить в этот проект еще больше смысла и объединили его с помощью детям и молодым взрослым с опухолями мозга — подопечным Фонда Хабенского. Так в спектакле появилась благотворительная составляющая и стала его неотъемлемой частью», — рассказывает режиссер спектакля и исполнитель одной из главных ролей Константин Хабенский.

Илья Зернов уже не первый раз работает с Константином Хабенским. В 2019 году у них вышел документальный фильм «Оперение» про одноименный детский фестиваль: «Ты наблюдаешь, как интересные тебе люди занимаются интересными им и тебе делами, пытаешься это схватить и зафиксировать. И чувствуешь полное доверие с их стороны», — делится документалист.

В работе над новым проектом не обошлось без сложностей. «До этого я всегда работал с операторами, но на этом проекте надо было быть мобильным, в любой момент готовым приехать и самому всегда находиться внутри разговоров и в центре событий. И если ко мне все участники привыкли и не обращали внимания, то с другими операторами такого эффекта уже не выходило. Мне пришлось снимать самому, поэтому очень много кадров — мимо фокуса или с трясущимися руками. Но они остались в фильме, потому что было важно зафиксировать момент. А дублей никто делать не будет. Это чистый док, здесь ни одного постановочного кадра», — добавляет Илья Зернов.

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