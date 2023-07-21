На сцене Государственного Кремлевского Дворца состоялась премьера музыкально-драматического спектакля «Маяковский. Городской мюзикл» состоялась

Постановку неоднократно показывали с неизменным успехом в Московском театре Луны на Малой Ордынке, но в Кремле впервые представили его крупноформатную версию с дополнительными участниками действа и более масштабными декорациями. Фактически в день празднования 130-летия Владимира Маяковского «Маяковский. Городской мюзикл» стал главным событием юбилейных торжеств. Спектакль режиссера-постановщика Александра Рыхлова и продюсера Дмитрия Калантарова уже успели высоко оценить в театральных кругах. Недаром «Маяковский. Городской мюзикл» получил в 2021 году две премии «Музыкальное сердце театра», которая проходит ежегодно в разных регионах России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и региональных правительств. Премией были отмечены хореограф Жанна Шмакова (за лучшее пластическое решение) и исполнитель роли Владимира Маяковского Андрей Школдыченко (за лучшую главную роль).

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Владимир Маяковский сумел предугадать многие события, происходящие ныне в мире. «Владимир Маяковский — поэт-футурист, и об этом сегодня будут еще говорить, - заметила она. - Действительно, его стихи отличаются новым слогом, новыми идеями. Но я считаю, что он к тому же многое предвидел, и мы все живем в его строчках, которые оживают на глазах: «Бог — доллар, доллар — отец, доллар — дух святой»». Отметив, что поэт часто писал и о дипломатах, Мария Захарова процитировала стихотворение «Прочь руки от Китая!», побудив скандировать заглавную строчку весь зал ГКД.

Присутствие в зале китайской и кубинской делегаций придало премьере международный статус. Секретарь Посольства республики Куба Адриан Ривас Гутьеррес напомнил, что Владимир Маяковский был в Гаване только один день — 4 июля 1925 года, но, тем не менее, поэт оставил о Кубе очень точные и емкие отзывы. В доказательство своих слов Адриан Ривас Гутьеррес процитировал мемуары «Мое открытие Америки» и стихотворение «Блэк энд уайт» Владимира Маяковского.

Художественный руководитель Московского театра Луны, Народный артист России Евгений Герасимов пригласил зрителей к просмотру спектакля словами о том, что поэт-юбиляр фактически сформировал свое время, сам не сумев него вписаться: «У меня была уникальная возможность беседовать с Папой Римским. Он уделил мне 28 минут, и самое большое внимание уделил величию и творчеству Маяковского. Кстати, Римский Папа говорил и о том, что русская культура и литература спасут мир».

С визуализации стихотворений Владимира Маяковского «Юбилейное» и «Наш марш» начался спектакль. Браво марширующих строителей новой жизни на сцене сменил первый актер спектакля Андрей Школдыченко в роли Владимира Маяковского. Поэт рассказывал о своем непростом детстве, когда его семья после смерти отца осталась с тремя рублями в кармане и была вынуждена перебраться в Москву, где будущий поэт, поступив в Московское училище ваяния и зодчества, познакомился с зачинателем русского футуризма — деловитым Давидом Бурлюком.

О поэтических баталиях начала прошлого века исчерпывающее представление дали в спектакле образы сподвижников Владимира Маяковского. Среди них были: самовлюбленный Игорь Северянин, простодушный Велимир Хлебников, мечтательный Василий Каменский. Манерный Игорь Северянин не только декламировал свои стихи, и искрометно исполнил песню «Ананасы в шампанском» на музыку Алексея Шошева (который, помимо этой и других ярких музыкальных тем, создал также вместе с Александром Лебедевым и либретто к спектаклю).

В спектакле звучат реальные воспоминания не только самого Владимира Маяковского, но и влюбленной в него Эльзы Триоле, ее сестры Лили Брик и других современников поэта. От сцены к сцене можно проследить, как поэт постепенно оказывался в творческом и личном вакууме. Уехали за границу Давид Бурлюк, Игорь Северянин и Эльза Триоле, постепенно отдалились от него супруги Брик и актриса Вероника Полонская, а открытие выставки Владимира Маяковского проигнорировали советские общественные деятели. Его новаторские агитплакаты из серии «Окна РОСТа» опередили свое время и теперь очень органично встроены в сценическое пространство спектакля, наряду с трио живых музыкантов, танцорами и исполнителями акробатических номеров.

Несмотря на постигшую Владимира Маяковского череду неудач, в спектакле он показан как человек, заботящийся о развитии русской культуры, который переживает, что на 150 миллионов населения большой страны приходится 2-3 признанных поэта, тогда как их должно быть хотя бы 150. «Я не ожидал такого низкого уровня культурности студентов высокоуважаемого учреждения», - сетует он в финале. Сейчас ситуация в корне изменилась к лучшему: Владимир Маяковский во весь голос звучит в Кремле — в самом сердце России в день своего юбилея. Так что поэт, по своему завещанию, остается с нами, «как живой с живыми говоря».

Следующие показы спектакля «Маяковский. Городской мюзикл» пройдут на сцене театра Луны на Малой Ордынке, а также на других больших сценах нашей страны и ближнего Зарубежья в самом скором времени.

Фото с события в Кремле предоставлены Московским театром Луны на Малой Ордынке

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