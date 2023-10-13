«Человеческий голос» — одно из самых экспрессивных и проникновенных сочинений классика французской музыки ХХ века Франсиса Пуленка, написанное по пьесе Жана Кокто. Если за почти вековую историю «Человеческий голос» Кокто пережил огромное количество постановок и экранизаций, то опера Пуленка едва ли не впервые на театральных подмостках вступит в диалог с жанром кино.

Первая в сезоне 2023/24 премьера Пермской оперы станет бенефисом Надежды Павловой, которая выступит в спектакле сразу в двух амплуа — как оперная певица и киноактриса. Главную роль играет ее голос, но оркестр под управлением дирижера Владимира Ткаченко дополняет, «договаривает» за героиню, раскрывает ее душевное состояние. Партитура Пуленка прозвучит в спектакле в обрамлении пролога и эпилога, написанных лидером новой русской музыки Владимиром Горлинским по специальному заказу Пермского театра оперы и балета.

Моноопера Франсиса Пуленка вступает в заочный диалог с несколькими знаковыми произведениями второй половины ХХ века, и концепция постановщика во многом зависит от выбора «собеседников». Режиссер Дмитрий Волкострелов искусно соединяет «Человеческий голос» и пьесу Франца Ксавера Крёца «Концерт по заявкам», которая будет представлена в авторской киноверсии на большом экране как важнейшая часть спектакля. Для этого на протяжении нескольких недель Надежда Павлова вживалась одновременно в две роли и дебютировала как киноактриса.

Надежда Павлова, солистка Пермской оперы:

— «Человеческий голос» для меня не только про творчество, но и про личную жизнь. Много лет назад я сама переживала подобный сюжет — и поэтому буду говорить со сцены не просто о том, что написано драматургом и композитором, но и о собственных чувствах. Когда я начинала учить партию, то не испытывала к героине «Человеческого голоса» никакой симпатии — только жалость. Вспоминая о том, как сама оказывалась в схожей ситуации, сегодня я понимаю, какой была глупой и немудрой — ведь жизнь так многогранна и впереди нас ждет еще много всего интересного и прекрасного.

Но, возможно, я предвзята, и в этой опере речь идет о любви, способной разрушить всё изнутри: я понимаю, что есть люди с таким отношением к миру — «пять лет я живу только тобой, дышу только тобой», как говорит героиня Кокто и Пуленка. И мне остается только попробовать представить, каково это — и понять ее. Работая над образом и проживая эти моменты, я, естественно, сочувствую ей. Может быть, потому что я подмешиваю в роль личный опыт. А может быть, потому что сама стала умнее — и сейчас это я бы положила трубку, как это делает Тильда Суинтон в фильме Педро Альмодовара.

Фото – Алиса КАЛИПСО

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