3 декабря на сцене Культурного центра «Меридиан» пройдет рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер», уже ставший яркой премьерой этого года.

А что же там все-таки было между Атосом и Миледи? Тайну истории графа де Ла Фер и его юной супруги автор «Трех Мушкетеров», великий французский писатель Александр Дюма, деликатно оставил на откуп фантазии читателя. Рок-мюзикл Александра Рагулина «Графиня де Ла Фер» — увлекательная музыкальная версия загадочного прошлого героев знаменитого романа с признанными звёздами российских мюзиклов в главных ролях.

Рок-мюзикл «Графиня де Ла Фер» — романтичная, интригующая, таинственная, мистическая предыстория любимых героев с детства знакомого для многих романа Дюма. Среди действующих лиц и образов узнаваемые литературные и исторические персонажи: Анна де Бейль, начинающая коварная авантюристка с полусотней имен, затем известная как злодейка-обольстительница Миледи и Леди Винтер, граф де Ла Фер — благородный и мудрый Атос, загадочный герцог Бэкингем из Туманного Альбиона, знойная испанка королева Франции Анна Австрийская вместе с холодным и расчетливым супругом королем Франции Людовиком XIII, всемогущий и циничный кардинал Ришелье. Сюжет не обходится и без испытанных мушкетерских друзей Атоса: Портоса и Арамиса! Удачное переплетение трагического и комедийного делает этот проект особенно привлекательным для зрителя.

Начало в 19:00 .

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