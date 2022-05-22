На «Тавриде» определят самый творческий регион страны

В Крыму в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» пройдет «Чемпион.АРТ» – финал состязания, в котором команды-представители регионов России в честной борьбе определят, какой регион самый творческий в стране в 2022 году. Конкурс организует арт-кластер «Таврида» в партнерстве с Всероссийским цехом креативных индустрий «Город А».

«Чемпион.АРТ» – финальное состязание творческих сборных команд субъектов РФ – пройдет в рамках программы мероприятий фестиваля «Таврида.АРТ», масштабного события, которое с 2019 года каждый год разворачивается в Крыму рядом с Судаком и является самой большой площадкой России для самореализации молодых лидеров будущего, деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В этом году фестиваль состоится с 12 по 16 июля и станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России.

«Чемпион.АРТ» – это проект, который будет знакомить зрителей с регионами России и тем самым способствовать формированию их имиджа, работать на их продвижение. Поэтому мы ставим перед командами задачу – готовить программу не только яркую и зрелищную, но ещё и содержательную, раскрывающую регион так, чтобы зрители непременно захотели там побывать. Победный титул «Арт-регион года» будет значить больше, чем просто первое место в конкурсе, он создаст дополнительные преференции для региона и откроет новые горизонты для роста», – рассказывает продюсер фестиваля «Таврида.АРТ» Виктория Чаплинская.

Конкурс «Чемпион.АРТ» пройдет в несколько этапов. Первый – отборочный – в формате онлайн: до 1 июня команды со всей страны могут подать заявки и прислать видео-тизеры творческих номеров. Затем профессиональное жюри определит лидеров-финалистов, которые представят свои программы в очном этапе конкурса на площадке фестиваля «Таврида.АРТ».

Творческий номер, который каждая из региональных команд представит на конкурсе, будет оригинальной театрализованной постановкой о регионе. Обязательные требования – инновационность, синтез не менее пяти направлений искусства, творчества, креативных индустрий, субкультур и спорта. В 2022 году командам предложено пофантазировать на одну из тем: «Метафоры русской души», «Историзация», «кАРТа России». Направления для коллабораций: вокал, хореография, театральное искусство, кинопродакшн, музыка, стрит-арт, цирковое искусство, дизайн и мода, диджеинг, звуковая, инсталляция, VR-технологии, уличный спорт и другие.

В этом году конкурс «Чемпион.АРТ» пройдет впервые, планируется сделать его ежегодным и установить традицию переходящего победного титула – звания самого творческого региона страны.

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