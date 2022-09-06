На «Тавриде» поставят музыкальный спектакль для столичной сцены, разработают умный дом будущего и по-новому откроют национальные театры

«Таврида» открывает театральный сезон – 5 сентября на площадке арт-кластера в Крыму стартовал новый образовательный заезд, который объединил сразу три направления, посвященных театру: арт-школы музыкального театра, национального театра и театрального менеджмента. К представителям главного зрелищного искусства присоединились участники арт-школы промышленного дизайна, в командах они разработают модели мобильных умных домов, и молодые предприниматели, которые представят свои проекты в сфере культуры и искусства в рамках акселератора «Создавай.Таврида». 357 участникам из 63 регионов России, Луганской Народной Республики и Харькова предстоит неделя работы, в течение которой они смогут не только прокачать навыки и таланты, но и получить реальные предложения о работе по своим направлениям.

«Театр приезжает на «Тавриду» не в первый раз, но в этом году мы концептуально по-новому подошли к разработке программы. Впервые собрали две отдельные большие арт-школы: музтеатра и национального театра, расширили состав арт-школы театрального менеджмента, перекроили и само наполнение образовательной программы. Наша цель – раскрыть каждое из направлений в глазах профессионального сообщества, показать их потенциал и то, насколько они самобытны, интересны и богаты своими ресурсами, – рассказывает продюсер направления «театр и цирк» арт-кластера «Таврида» Ольга Маркелчева. – Мы хотим показать,что театр – огромная индустрия, которая существует по всей стране, в которой есть возможности реализации для профессионалов самых разных сфер, талантов и интересов. Эта индустрия сегодня переживает подъем, и, я надеюсь, здесь, в бухте Капсель, мы сможем в этом убедиться, а возможно, и увидим зарождение новых звезд».

Участники арт-школы музыкального театра – артисты музыкального театра и цирковые артисты, помощники режиссера, композиторы, художники по свету и по костюму – создадут музыкальный спектакль «Голоса большой страны». Готовая постановка войдет в репертуар новой площадки «Москонцерта» в столице. Первые вводные участники получили ещё в Москве во время напутственной встречи с режиссером и обладателем «Золотой маски» Алексеем Франдетти, генеральным директором компании «Москонцерт» Ильей Бачуриным и другими экспертами арт-школы. На площадке молодые творцы окунутся в репетиции, тренинги и многочасовую работу над постановкой. Здесь их кураторами и наставниками станут режиссер музыкального театра Дарья Борисова; хореограф и балетмейстер Михаил Колегов; балетмейстер, ведущий мастер сцены и хореограф Дмитрий Антипов; режиссер мюзиклов Анна Шевчук; хореограф-постановщик в театре и на телевидении Светлана Хоружина; хореограф и балетмейстер Анатолий Войнов; режиссер спектаклей и читок Джемма Аветисян; режиссер-постановщик и драматург Мария Тихонова; актриса и певица Лика Рулла и другие.

«Постановка «Голоса большой страны» – большой проект, который рождается в сотворчестве молодых профи со всей России. Композиторы, авторы либретто, мастера света и костюма, постановщики и, конечно, артисты – всё это участники арт-кластера «Таврида», которых мы тщательно выбирали, учитывая множество факторов, – рассказывает главный режиссер постановки Алексей Франдетти. – Для нас важно, чтобы это были представители разных регионов – носители локальных традиций и взглядов, но при этом объединенные единым культурным кодом и ценностями. При этом мы позаботились о том, чтобы этот мощный креативный поток направили в нужное русло настоящие профессионалы театральной сцены. На мой взгляд, нам удалось создать уникальный коллектив. Так что и постановка, над которой мы начинаем работать на «Тавриде» во время образовательного заезда и продолжим уже в Москве, я уверен, будет звучать по-особенному».

Участников арт-школы национального театра – артистов и режиссеров – ждут тренинги, мастер-классы и лекции от выдающихся мастеров российской сцены. В числе экспертов арт-школы: заведующая труппой Московского Губернского театра, актриса Алина Ивах; директор Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького Тимур Магомедов (Республика Дагестан); директор Ассоциации национальных театров Игорь Троилин; актер театра «Мастерская Петра Фоменко» Федор Малышев; актер театра и кино Сергей Кемпо. Художественный руководитель театральной компании «немхат» (Пермь) Александр Шумилин погрузит участников в работу через лабораторию «Как сделать спектакль: от экспедиции в уникальные национальные места до премьерных показов в совершенно разных локациях», а в финале заезда они продемонстрируют свои результаты.

В рамках арт-школы национального театра пройдут показы шести спектаклей – обладателей премии «Золотая маска», в их числе: постановки театра кукол «Ульгэр» (Республика Бурятия), театра кукол «Йÿд орол» (Марий Эл) и другие.

Участники арт-школы смогут пройти отбор на позицию режиссера-постановщика в театральном проекте – постановке эскиза спектакля на II Северо-Кавказском культурном форуме, который пройдет в 2023 году в Дагестане, – с последующим премьерным показом и включением его в репертуар Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького.

Партнеры арт-школы национального театра – Александринский театр и Большой детский фестиваль. Проект «Другая сцена» Александринского театра представит образовательный трек, который раскроет процесс создания спектакля: от идеи до художественной и технической реализации. А Большой детский фестиваль, художественным руководителем которого является народный артист России Сергей Безруков, проведет отборочный тур конкурса творческих идей, адресованных детскому театру. Участники, успешно прошедшие отбор, получат возможность развивать свою идею уже при поддержке профессионалов и довести её до реализации.

Театральные менеджеры и продюсеры в рамках профильной арт-школы будут исследовать методы решения проблем, актуальных для современного театра: кризис управленческих кадров, неподготовленность среды, работа в условиях пандемии и после нее. Их наставниками в образовательных форматах станут: директор «Театрального проекта 27» Наталья Сергеевская; первый заместитель художественного руководителя – директора МХТ им. Чехова Айрат Тухватуллин; режиссер, продюсер и директор театральной компании «Трикстер» Мария Литвинова и другие. Арт-школа театрального менеджмента пройдет в партнерстве с Вахтанговским фестивалем театральных менеджеров.

Образовательная программа арт-школы театрального менеджмента – апробация курса, который будет реализовываться в будущем Университете креативных индустрий. По итогам образовательного заезда участники арт-школы смогут получить удостоверение государственного образца о повышении квалификации от Театрального института им. Б. Щукина.

В рамках социальной программы участники театральных арт-школ соберут подарки для воспитанников детской студии театра кукол Дома детского творчества города Судак.

Пока театральные арт-школы будут наполнять пространство площадки искусством, параллельно с этим представители другого направления будут решать задачи прикладного характера, а именно: займутся разработкой Мобильных Мета Модулей (М3) – малогабаритных и легко транспортируемых пространств для жизни. Арт-школа промышленного дизайна собрала не только профильных специалистов, но и дизайнеров среды и ландшафта, фэшн- и коммуникационных дизайнеров, проектировщиков и производителей материалов, технологических предпринимателей, – всех, кто так или иначе участвует в формировании облика городской среды и может своими креативностью и профессионализмом сделать качественный вклад в ее преображение.

Куратор арт-школы промышленного дизайна, дизайнер Олег Ордин, некогда участник арт-кластера «Таврида», дважды получавший гранты на реализацию своих проектов, в этом образовательном сезоне сам стал организатором направления, чтобы воплотить в жизнь еще одну смелую идею – задать траекторию развития целой индустрии.

«В контексте событий последних нескольких лет человек сильно изменился, а значит, изменились и его запросы к той среде, в которой он обитает. Для нас, промышленных дизайнеров, это серьезный вызов. С одной стороны, нам нужно услышать и понять запросы современного потребителя, правильно их интерпретировать и предложить подходящие варианты жилья. С другой – встать на сторону бизнеса и сделать так, чтобы эти варианты были еще и привлекательны с экономической точки зрения. – рассказывает Олег Ордин. – То, что мы будем делать здесь, на площадке «Тавриды», – это, по сути, разрабатывать новую философию мира вещей. Попробуем переосмыслить формы и текстуры, саму эстетику организации пространства. Посмотрим на современную жилую среду через глубинные архетипические представления и образы. В результате предложим свои концепции умных домов – Мобильные Мета Модули – выполненные в виртуальной реальности, чтобы впоследствии самые крутые проекты могли быть воплощены уже в материальной реальности».

В качестве спикеров, экспертов и наставников с участниками будут работать: экс-бренд-директор сети «Магнит» Никита Березовский; руководитель направления промышленного дизайна «Трансмашинхолдинг» Владимир Шипилов; основатель архитектурного бюро VALUE Владислав Александров и другие. Партнёры арт-школы – Союз Дизайнеров России, Крымская креативная лаборатория МАЯК, бренд-бюро SIXTH SENSE.

В дни образовательного заезда «Главная сцена» на площадку арт-кластера приедут участники очного модуля акселератора «Создавай.Таврида» – проекта, который помогает молодым людям запускать устойчивые проекты в сфере культуры и искусства. Для участников акселератора подготовлена образовательная программа, нацеленная на развитие предпринимательских компетенций, лидерских качеств, креативного мышления, навыков работы в команде. Эксперты программы: генеральный директор «Френчинвест» Тимофей Головин; PR-директор Vinci Agency Ольга Головина; театральный продюсер Екатерина Феоктистова; директор по развитию Академии системного анализа Александр Белоусов и другие. Вместе с экспертами участники доработают свои проекты и приступят к их реализации. Результаты работы будут представлены в конце 2022 года на «Таврида.АРТ» в Москве.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.