На «Тавриде» провели первый фестиваль искусственного интеллекта «Культурный код России»

«Искусственный интеллект — практичный инструмент, дополняющий человеческое творчество. Суть фестиваля «Культурный код России» — в соединении, казалось бы, несочетаемого. Именно это раскрывает потенциал авторов, что ярко видно в работах участников», — рассказал исследователь в области искусственного интеллекта и разработчик нейросетевых проектов Александр Жадан.

Участники Фестиваля «Культурный код России» представили видеоролики, сгенерированные или обработанные с помощью искусственного интеллекта и посвящённые российскому культурному коду в различных его проявлениях — в живописи, архитектуре, музыке, литературе, театре, кино и народных традициях. Событие стало значимым шагом в развитии цифрового искусства и наглядно показало, что сочетание технологий с культурным наследием открывает новые горизонты для творчества и самовыражения.

«Сбер поддерживает молодые таланты, комплексно помогает развитию инноваций во всех сферах социальной жизни и экономики полуострова Крым. Мы рады стать частью масштабного фестиваля «Таврида.АРТ» и проходящего в его рамках первого Фестиваля искусственного интеллекта «Культурный код России». Здесь представили сотни идей, раскрывающих культурное многообразие нашей страны. Все они формируют культурный код, а также помогают внедрению прорывных технологий. Такие мероприятия, безусловно, укрепляют у молодого поколения стремление к использованию инноваций во всех сферах жизни и творчества. Уверен, что среди его участников сегодня много талантов, которые уже в ближайшем будущем станут новыми лидерами роста креативной экономики не только Крыма, но и всей России. Поздравляю симферопольца Александра Шинкаревского с победой и желаю всем участникам новых творческих достижений!» — сказал управляющий отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

Эксперты в области цифрового искусства, представители культурных индустрий, промпт-инженеры и креаторы искусственного интеллекта выбрали самые сильные и оригинальные проекты из поданных на конкурс ИИ-искусства «Культурный код России». Победителем стал Александр Шинкаревский из Симферополя с работой «Ванюша», которую, как и другие видеопроекты финалистов, показали гостям фестиваля «Таврида.АРТ».

«Через свою работу — видеоклип на композицию фолк-группы «Самоварочки» — я стремился передать идентичность русской культуры, её внутренний код. Это как раз и было главной идеей фестиваля искусственного интеллекта «Культурный код России», — рассказал победитель конкурса Александр Шинкаревский. — Сегодня ИИ стирает границы между жанрами и форматами. У творческих людей появляется огромный простор для самовыражения: с помощью нейросетей можно создавать всё что угодно — от музыки до видеоклипов и живописи».

Среди экспертов, принимавших участие в оценке работ авторов, — междисциплинарный художник, член Творческого союза художников России, основатель течения «Нейроклектика», визуальный артист и продюсер проекта «НейроПрофсоюз» Андрей Раскатов; директор департамента AI Российской государственной библиотеки Намиг Керимов; исследователь в области ИИ и разработчик нейросетевых проектов Александр Жадан; эксперт проектов по нейросетям, победитель трека «Цифровизация» конкурса «Лидеры России» и тренер по нейронным сетям в рамках проекта «Образовательная среда» Иван Товт; сооснователь мультимедиа-студии INTERSTELLAR PRODUCTION, директор по развитию и продакшен-директор Святослав Деньгин; основатель мультимедиа-студии INTERSTELLAR PRODUCTION, режиссёр, продюсер и креативный директор Александра Дубинина.