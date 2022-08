На «Тавриде» завершился самый музыкальный заезд сезона

250 музыкальных инструментов, тысячи нотных страниц, 5 дней непрерывных репетиций, импровизаций и джемов – самый музыкальный образовательный заезд сезона прошел на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. «Академия наставничества Юрия Башмета и Игоря Бутмана», маркированная программой будущего Университета креативных индустрий, объединила 293 участника из 48 регионов России, Донецкой и Луганской Народных Республик, 50 экспертов, в числе которых народные артисты и заслуженные деятели культуры. Итог недельной работы: большой джазовый концерт на берегу Черного моря и постановка «Зарождение» – шоу классической музыки на стройке Университета креативных индустрий. Концерт стал первым культурным событием на территории будущего образовательного центра.

Арт-школа классической музыки под управлением Юрия Башмета собрала на площадке 148 артистов симфонического оркестра, композиторов и менеджеров в сфере академического искусства. В течение недели молодые музыканты совместно с опытными наставниками работали над постановкой «Зарождение» и 30 июля представили её зрителям. Место для выступление выбрали нетипичное – оркестр расположился на территории строительства Университета креативных индустрий, образовательного центра, который начнет работу в 2023 году и станет ядром арт-кластера «Таврида» и флагманской организацией туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ» в бухте Капсель в Крыму.

В составе оркестра – 119 инструментов. Закат и строящиеся объекты стали декорациями для шоу, техника – частью сценографии, а диджейские сеты и современная хореография – связующей нитью между брутальностью сценического пространства и одухотворенностью классического искусства.

Художественным руководителем и дирижером оркестра выступил Юрий Башмет, альтист, педагог, общественный деятель, Народный артист и Герой труда РФ, а ещё наставник арт-школы классической музыки и обладатель премии-признания «Легенды Тавриды». В Университете креативных индустрий он возглавит музыкальное направление. Вторым дирижером стал Алексей Рубин, ассистент главного дирижёра Академического симфонического оркестра Московской филармонии.

«Каждый сезон на «Тавриде» мы стараемся сделать что-то интересное: мы уже играли на берегу моря, под открытым небом, давали концерт в аэропорту Домодедово. А теперь наша копилка пополнилась программой на стройке Университета креативных индустрий, – рассказывает Юрий Башмет. – В прошлом году я видел только карту и макет, а сейчас здесь уже растут здания будущего Университета. Проект потрясающий, он живет, развивается, а в перспективе это место станет одним из центров развития творчества для молодежи. Мы много трудились, репетировали, сделали всё возможное, чтобы этот концерт стал новым достижением для молодых музыкантов и началом большого творческого пути для Университета».

В программу шоу «Зарождение» вошли шедевры русской классической музыки: адажио из «Лебединого озера» Чайковского, «Танец рыцарей» из «Ромео и Джульетты» Прокофьева, «Улетай на крыльях ветра» из «Половецких плясок» Бородина, Концерт №1 Шостаковича, а также диптих для симфонического оркестра, написанный Олегом Давыдовым, участником образовательного заезда. «В концерте прозвучало мое произведение. Так интересно получилось, что я просто подал заявку на участие в «Академии наставничества», а мне поступило предложение от Юрия Абрамовича сыграть какое-то из моих произведений, – рассказал молодой композитор. – Музыка довольно своеобразная, современная и не могу сказать, что легкая для исполнения, но музыкантам она понравилась. В ходе репетиций мы всё отработали, поэтому в итоге получилось очень хорошо».

Арт-школа джазовой музыки под управлением Игоря Бутмана была освящена 100-летию российского джаза. Арт-школа стала платформой для творческого объединения, развития и обмена опытом среди 140 молодых музыкантов, вокалистов, звукорежиссеров и менеджеров и их опытных наставников. В числе педагогов были и мастера «Тавриды», молодые музыканты, которые ранее приезжали участниками, постепенно наращивали мастерство и профессионализм, и теперь уже передают свои знания новому поколению.

«Раньше мы мечтали о такой возможности – устраивать джаз-кэмпы, в которых могли бы собираться и молодые, и уже опытные музыканты, вместе играть и подзаряжаться друг от друга. Теперь это есть у нас и на очень хорошем уровне. Арт-школа джазовой музыки на «Тавриде» уже третий раз объединяет музыкантов со всей страны, и с каждым годом я вижу, как растет уровень и преподавателей, и, конечно, студентов, – говорит наставник джазовой арт-школы, саксофонист, Народный артист России Игорь Бутман. – Наше искусство завоевывает сердца людей, и становится всё более очевидным, что джаз — это что-то человеческое, близкое всем. Человек может переживать и это передать через свою импровизацию, которая не написана, но выставлена огромным трудом, огромной работой, огромной любовью к музыке и людям».

Итогом джазовой арт-школы стал большой джазовый концерт, который прошел 29 июля на территории арт-кластера на сцене, установленной на берегу Черного моря. В программе прозвучали джазовые стандарты Love for Sale, Undecided, Lullaby of Birdland и другие, популярные мелодии джазовой обработке. Были и авторские произведения современных композиторов, в том числе участников арт-кластера «Таврида»: Easy Five Святослава Епифанова, Flight Анатолия Келе, «Легенда о красивой Розе», скандинавская народная песня в аранжировке Владислава Миннева, композиция Hold up The Sky авторства Ария Самойленко, Полины Белан, Александра Солдатенко и Омара Саидова.

На фестивале фестивалей «Таврида.АРТ», который состоится с 15 по 19 августа в Крыму, площадка арт-кластера примет ещё одно мероприятие в рамках Всероссийского фестиваля «Джаз-100». 18 августа зрители услышат любимые мелодии отечественного джаза. Квинтет Игоря Бутмана выступит в коллаборации с резидентами «Тавриды».

Параллельно с музыкальными арт-школами на «Тавриде» прошла школа лидеров креативной экономики «Меганомика» – образовательный проект, созданный в 2021 году как площадка для апробации образовательных программ будущего Университета креативных индустрий.

«Образование сейчас претерпевает изменения, и очень важно поймать эту волну. Тренды говорят о том, что сейчас самое время для экспериментов и поиска новых форматов. По сути, сама система образования становится креативной индустрией, – размышляет продюсер «Меганомики» Евгения Слепак. – Особенно пристальное внимание нужно уделить развитию креативных компетенций не только у студентов и молодежи, а в том числе у тех, кто занимается будущим образования и определяет траектории развития молодёжной политики. Важно, чтобы они смогли посмотреть на взаимодействие с молодёжью и формирование образовательных программ под другим углом. Именно эту задачу мы поставили для себя в рамках первого заезда школы лидеров креативной экономики «Меганомика».

Участники – ректоры и проректоры вузов, начальники департаментов по работе с молодежью, руководители школ креативных индустрий и представители СМИ из 6 регионов России: Республики Крым, Татарстана, Ставропольского края, Нижегородской, Свердловской и Орловской областей. Под руководством команды экспертов из научно-образовательного центра «Сибирский центр дизайна» НИ ТГУ во главе с Виктором Клименко и из центра «Дизайн мышления» участники изучали «язык» креативных индустрий, расширяли представления об управлении проектами через призму кросс-культурной деятельности, искали пути внедрения современных практик в систему образования и работы с молодёжью. Результатом многочасовых дискуссий, мастер-классов и творческих поисков стали проекты, которые станут драйвером для создания будущих интересных решений в региона.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru