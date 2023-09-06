На телеканале «Мультиландия» стартовал призовой «Ну, погоди! Косплей-батл»

На телеканале «Мультиландия» стартовал тематический конкурс, который предлагает телезрителям перевоплотиться в любимых мультяшных персонажей и принять участие в розыгрыше призов. Название конкурса — «Ну погоди! Косплей-батл» отсылает к популярному мультсериалу «Ну, погоди! Каникулы», современной версии легендарного советского мультфильма, где главные герои — Волк и Заяц — соревнуются друг с другом, постоянно участвуя в весёлых и даже опасных челленджах. Конкурс даёт возможность участникам окунуться во вселенную мультсериала, примерить образ одного из персонажей и самому поучаствовать в батле.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, зрители телеканала должны перевоплотиться в одного из персонажей «Ну погоди! Каникулы», сделать фото в образе героя и отправить на оценку жюри в составе представителей телеканала «Мультиландия» и производственно-маркетинговой команды мультсериала. Конкурс продлится до 25 октября 2023 г. Подробности и условия читайте на сайте телеканала.

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