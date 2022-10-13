На телеканале ТВ Центр стартует «Провинциальный детектив»

В новом детективном сериале можно будет увидеть Софью Ардову, Елену Захарову, Андрея Носкова, Марию Берсеневу, Екатерину Вуличенко и Жанну Эппле. Главные роли исполнят актрисы Мария Антонова и Екатерина Дубакина.

«Провинциальный детектив» — это история о двух обычных женщинах из небольшого городка — заведующей библиотекой и медсестре, которые в свободное от работы время разгадывают убийства и ищут преступников. По словам Екатерины Дубакиной, в героинях есть и любопытство, и авантюризм. Увлечённые расследованием, они буквально не знают усталости и доводят до конца все дела.

— С моей героиней Ольгой меня роднит чувство правды и борьба за справедливость, — говорит актриса. – Ольга — медсестра, у неё двое детей, она уже 15 лет в браке со следователем. И ей очень хочется почувствовать, что она может сделать что-то значимое, весомое, доказать своему мужу, что она может решить задачи, которые иногда не под силу даже ему…

Сериал будет показан на ТВЦ с 17 по 20 октября в 18.25. Зрителя ждут 4 захватывающие детективные истории. Сюжет разворачивается в живописном городке Мухине, где, как кажется, на первый взгляд, никогда ничего не происходит…. Но, стоит только приоткрыть завесу кажущегося спокойствия, как начинают разворачиваться криминальные события…

Помимо Дубакиной и Антоновой, среди постоянных персонажей – героиня Софьи Ардовой – эксперт-криминалист Полина Горская. В первом эпизоде под названием «Обманутая справедливость» можно также увидеть Елену Захарову и Андрея Носкова. Второй эпизод — «Смертельный расчёт» с участием Марии Берсеневой, Екатерины Вуличенко и Жанны Эппле. Здесь зритель погрузится в эпоху Льва Николаевича Толстого: Вуличенко сыграет супругу известного писателя, а Жанна Эппле – саму Анну Каренину. Третий эпизод называется «Лоскутное одеяло лжи», и четвертый – «Вся жизнь — театр». Главным героиням Татьяне и Ольге предстоит разгадать 4 крайне запутанных преступления. И помогать им в этом будут не только собственная смелость и ум, но и известные писатели и герои детективных книг – Татьяна уверена, что все преступления уже описаны в детективных романах, и главное – понять, с каким именно из классических сюжетов они имеют дело…

— Каждое дело раскрывает личную драму героев. Это интересно не только с детективной точки зрения, но и с человеческой, заставляет сопереживать героям, волноваться за них, — добавляет Екатерина Дубакина. – «Провинциальный детектив» — это красивая, захватывающая, трогательная история. Я приглашаю всех к экранам!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.