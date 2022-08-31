На территории Музея-заповедника «Бородинское поле» пройдет Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина»

Со 2 по 4 сентября на территории Бородинского военно-исторического музея-заповедника пройдет Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина».

Организаторами мероприятия выступят Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Международная военно-историческая ассоциация (МВИА) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

2 сентября у подножия Батареи Раевского для гостей будут организованы интерактивные площадки – историческая улица «1812: в походе и в обиходе», а в Можайске Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева представит спектакль «Война и мир».

3 сентября на площадке у главной экспозиции музея можно посетить дефиле «Красота минувших эпох» (исторические костюмы начала XIX века), принять участие в международном историческом диктанте на тему событий Второй мировой войны «Диктант Победы», а также увидеть репетицию военно-исторических маневров эпохи Отечественной войны 1812 года.

4 сентября только для представителей СМИ с 10.00 до 11.00 впервые пройдет эксклюзивная экскурсия в Открытое фондовое музейное хранение и по выставке к 210-й годовщине Бородинской битвы «Вам не видать таких сражений!..».

«В открытом доступе, среди прочих музейных экспонатов, стоит выделить уникальные, сохранившиеся в единственном экземпляре предметы обмундирования армий европейских стран первой четверти XIX века. Здесь и уникальный мундир Конной гвардии союзника императора Наполеона – короля Вюртемберга, и мундир знаменитого пехотного английского полка Black Watch («Черная стража») времен битвы при Ватерлоо, завершающей эпоху наполеоновских войн. Здесь и мундиры Неаполитанской гвардии (1815-1820 гг.), а также офицерская каска итальянской Почетной гвардии, сопровождавшей вице-короля Евгения Богарне в русском походе. Кроме того, тут представлены замечательные скульптуры, которые украшают каминные часы – конные фигуры генерала Бонапарта и императора Наполеона» – сказал Александр Валькович, историк, президент МВИА.

Посетители Музея 4 сентября приглашаются на торжественный церемониал с отданием воинских почестей и возложением цветов и венков к Главному монументу на Батарее Раевского с участием клубов военно-исторической реконструкции и почетных гостей, после чего начнут свою работу интерактивные площадки реконструкторов: бивак русской армии: преображенцы и семеновцы – элита Императорской гвардии – продемонстрируют развод караулов, строевые экзерциции, выступления барабанщиков и трубачей (вечерние зори), примут в артиллеристы в настоящем рекрутском депо.

На биваке Великой армии Наполеона пройдет урок исторического фехтования с отработкой ударов кирасирской саблей и приемами владения палашом. Здесь же – основы ковки, азы работы с мехами и инструментами на наковальне под руководством опытного кузнеца.

Увлекательный рассказ об особенностях оказания первой помощи на поле битвы с демонстрацией хирургических инструментов от опытнейшего хирурга Ливси.

Кульминацией дня станет военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения с участием пехоты, кавалерии и артиллерии и масштабными пиротехническими эффектами.

Где? Московская обл., Можайский р-н, д. Бородино.

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