На территории «Солнца Москвы» откроется игровой центр нового формата

Городской променад «Солнца Москвы» пополнился еще одним развлекательным пространством для всей семьи — игровым центром нового формата. Двухэтажный комплекс разместится на площади 4 000 кв.м. и объединит детский городок с лабиринтом, боулинг на 18 дорожек, около 300 игровых автоматов, бильярд и тематический ресторан.

«Дополнить яркие впечатления от посещения крупнейшего в Европе колеса обозрения можно будет в новом развлекательном центре, который расположился при входе в городской променад. Это дизайнерский проект современного развлекательного пространства с уникальными игровыми площадками и различными активностями, собранными в одном месте. Идея проекта идеально ложится в общую концепцию пространства «Солнца Москвы» — всесезонной городской площадки с многочисленными возможностями для индивидуального и семейного отдыха», — отметил генеральный директор компании «Солнце Москвы» Денис Тетерин.

Игровой центр «Солнце Москвы» — место, предназначенное для отдыха в любой компании. Детский лабиринт площадью 700 кв.м., пинг-понг, зона аркадных игр на 300 кв.м., настольный футбол, VR парк: любой посетитель найдет активное развлечение по душе.

Здесь можно будет не только интересно провести время, но и организовать тематические праздники. К услугам гостей «Солнца Москвы» — несколько индивидуальных атмосферных пространств, где можно будет устроить караоке-вечеринку, корпоративную встречу или организовать яркий День рождения.

Открытие запланировано в 2023 году.

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