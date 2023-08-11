На территории ВДНХ начинается подготовка к проведению Международной выставки-форума «Россия»

4 ноября 2023 года на территории Выставки достижений народного хозяйства откроется Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено Указом Президента Российской Федерации.

В проведении Выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров.

Дополнительно на территории ВДНХ будут возведены временные павильоны Международной выставки-форума «Россия», строительство которых уже началось. Они расположатся перед аркой Главного входа, на Главной и Центральной аллеях, в Северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера.

Свои экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия» представят все субъекты Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.

Экспозиции участников будут расположены в местах, исторически предназначенных для демонстрации главных достижений страны, что полностью соответствует концепции Выставки.

Среди павильонов ВДНХ, задействованных в Международной выставке-форуме «Россия»: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», «Робостанция», Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Центр современных биотехнологий Музей БИОТЕХ, павильон «Россия — моя история», Музей кино, павильон «Умный город», Центр национальных конных традиций, Дом культуры и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.