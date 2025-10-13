На ВДНХ началась реставрация фасадов и кровли павильона №62 «Охрана природы»

Роскошному историческому зданию, павильону № 62 «Охрана природы», объекту культурного наследия федерального значения, вскоре будет возвращен его прежний облик. Специалисты приступают к реставрации его фасадов и кровли. Об этом сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты вернут зданию исторический облик. Особое внимание уделят отличительной особенности павильона — фасаду из стеклянных блоков. Восстановят утраченные элементы декора: барельефы, декоративные большие и малые вазы на парапете центрального объема, деревянные двери с латунными и бронзовыми накладками, деревянные большие окна. В планах — отреставрировать декоративную мозаику и вернуть исторический цвет фасадов. Павильон станет светло-кремовым, а декоративные лепные элементы, карнизы, тяги, барельефы — белыми», — рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Пять названий

Павильон, построенный в 1954 году, расположен на Липовой аллее. Прямоугольное в плане здание с центральным 16-метровым объемом состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Насыщенный орнаментом карниз, декоративные обелиски и кокошники из сборных железобетонных элементов придают павильону торжественности. Эффект пестрой монументальности усиливает портал, обрамляющий главный вход, облицованный цветной смальтой. Пониженная часть здания, где располагаются боковые залы, оформлена декоративными лепными элементами, а задний фасад подчеркнут портиком-лоджией, колонны которого отделаны пышным рельефным орнаментом. Над главным входом в здание расположена бетонная скульптура молодого строителя работы Марианны Ярославской, который держит в руках капитель ионического ордера.

За свою долгую историю павильон № 62 сменил пять названий. Он является показательным примером того, как Главная выставка страны реагировала на перемены, происходившие в стране.

«Строительные материалы»

Изначально здание было создано для знакомства работников сельского хозяйства с многообразием строительных изделий и типовых архитектурных деталей, применяемых при сооружении жилых и общественных зданий. Его появление и демонстрация здесь различных видов строительных материалов стало ответом времени на масштабное строительство, развернувшееся во всех городах страны после войны.

Экспозиция «Строительные материалы» представляла все виды основных строительных материалов и изделий, особое внимание уделяя тем, что использовались в сельской местности. В четырех залах павильона — вводном, боковых и купольном — демонстрировались достижения народного хозяйства в области строительной индустрии.

Посетители могли познакомиться здесь с самыми передовыми строительными материалами для возведения стен, несущих конструкций, отделки и облицовки. В отдельном зале демонстрировались типовые проекты и макеты сельскохозяйственных построек. Также в павильоне № 62 гости Выставки могли ознакомиться со строительным оборудованием, технологиями и сметами различных сельскохозяйственных сооружений.

«Атомная энергия в мирных целях»

В 1956 году в связи с организацией на территории ВСХВ Всесоюзной промышленной выставки в здании была размещена новая экспозиция — «Атомная энергия в мирных целях», которая в 1959-м расширилась за счет площадей соседнего павильона № 61.

Во вводном разделе посетители могли получить полное представление о строении атомов и их ядер, явлении радиоактивности, о ядерных превращениях с выделением энергии. В обновленной экспозиции были представлены измерительные приборы, сырье, средства радиологической защиты, макеты установок для термоядерных исследований. Здесь на примерах раскрывались области применения радиоактивных изотопов и излучений.

В центральном зале павильона в открытом бассейне глубиной 5 метров разместился самый интересный экспонат — действующий ядерный реактор на уране-235 мощностью 100 кВт. При его работе в воде в районе активной зоны можно было наблюдать голубовато-зеленое свечение (так называемый эффект Черенкова). «Атомный» павильон стал обязательной частью экскурсионных программ для иностранных делегаций.

В начале 60-х в павильоне и рядом с ним демонстрировались действующие модели передвижной атомной электростанции на гусеничном ходу ТЭС-3 и ядерной установки по прямому получению энергии «Ромашка».

«Легкая промышленность»

В 1964 году павильон № 62 был перепрофилирован для демонстрации достижений легкой промышленности, не уместившихся в пределах предназначенного для них здания — павильона № 61.

«Охрана природы»

А с 1968-го года, в результате реконструкции всех экспозиций и части территории ВДНХ СССР павильон № 62 стал площадкой для пропаганды деятельности Всероссийского общества охраны природы. Размещенные здесь макеты и стенды рассказывали об охране земель и недр, множество материалов было посвящено защите вымирающих животных и исчезающих растений.

В 2000-е годы в историческом здании разместился центр авторской песни, а в 2017-м открылся Международный Центр Балета.