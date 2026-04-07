На ВДНХ началась реставрация павильона № 64 «Оптика»

На ВДНХ стартовала реставрация павильона №64, известного как «Оптика» (ранее — «Ленинград и Северо-Запад РСФСР»). Это здание является объектом культурного наследия федерального значения. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, на фасады вернутся 24 уникальные скульптуры, которые были сняты в 1980-х годах. В интерьерах павильона будут восстановлены монументальные живописные панно и лепной декор.

Особое внимание при внутренних работах уделят горельефу «Праздничный Ленинград», обнаруженному за фальшстеной на начальном этапе реставрации. На этом рельефе запечатлено торжественное шествие на фоне памятника В.И. Ленину у Финляндского вокзала. Над созданием композиции трудились известные скульпторы Григорий Косов, Василий Стамов, Александр Овсянников и Алексей Тимченко.

В Ленинградском зале будет очищена от поздних слоев краски живопись сводов, а также отреставрируют четыре люстры с элементами из кобальтового стекла. Для помещений, где люстры не сохранились, их воссоздадут по архивным чертежам и фотографиям.

Во вводном зале приведут в порядок четыре монументальных панно: «Встреча гвардейцев у Нарвских ворот в июле 1945 года», «Машины направляются на колхозные поля», «Завод имени Сталина во время создания гидротурбины» и «Смольный в октябре 1917 года».

На главный и боковые фасады вернутся 24 скульптуры, изображающие ученого, тракториста и женщин-колхозниц. Эти украшения, установленные в 1954 году, были демонтированы и утеряны в середине 1980-х, теперь их воссоздадут по архивным фото.

Изначально павильон, построенный к Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1939 года, назывался «Ленинград и Северо-Восток РСФСР» и отличался строгой архитектурой. После войны здание было реконструировано, переименовано в «Ленинград и Северо-Запад РСФСР» и приобрело черты сталинского ампира с богатым скульптурным и лепным декором. С 1959 года экспозиции павильона освещали достижения образовательной системы, а с 1967-го — преобразования в сельском хозяйстве СССР. Современное название «Оптика» павильон получил в 1982 году, рассказывая о создании и применении оптических приборов.