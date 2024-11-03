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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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На ВДНХ началась высадка первых весенних цветов

editor
By editor
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весенние цветы вднх
Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ

С момента создания Главной выставки страны каждую осень на ее территории сажают множество цветов, которые должны зацвести весной. Сейчас на ВДНХ начали высаживать однолетние растения к сезону 2025 года. Работы продлятся до середины ноября, чтобы уже в апреле гости Выставки смогли полюбоваться на крокусы, тюльпаны, мускари, сциллы и нарциссы. Всего посадят около полумиллиона цветов.

Весной цветы можно будет встретить на всей территории Выставки, начиная от арки Главного входа. Наслаждаться красотой первоцветов можно будет возле анфилады фонтанов и павильона №1 «Центральный», у фонтана «Дружба народов» и Дома культуры, в Тимирязевском и Латвийском скверах, неподалеку от «Москвариума», в Саду пяти чувств вокруг «Ленты Мебиуса» и в парке «Останкино».

С наступлением тепла гости ВДНХ смогут увидеть 25 разновидностей тюльпанов, два сорта мускари, а также нарциссы, сциллы и крокусы. Так, возле анфилады фонтанов на Центральной аллее можно будет полюбоваться белыми тюльпанами сорта «хакуун» и бело-розовыми «хатцузакура». Возле павильона №1 «Центральный» первыми начнут радовать посетителей фиолетовые крокусы «ремемберанс» и белые сциллы «мищенко», а ближе к лету зацветет и лук декоративный «маунт эверест» с крупными белыми соцветиями, которые похожи на пушистые цветки одуванчика.

На цветнике вблизи фонтана «Дружба народов» в числе первых раскроют бутоны тюльпаны оранжево-красного («принцесса ирен»), карминного («мерри кристмас»), белого («вайт принц» и «пуриссима»), желтого («йокогама») цветов. У фонтана «Каменный цветок» высажены ранние ярко-розовые тюльпаны сорта «кристмас дрим». Также яркое весеннее настроение в этой локации гостям подарят алые тюльпаны сорта «оксфорд», красные «ред импрешн» и розовые «пинк импрешн».

А в Саду пяти чувств, который окружает «Ленту Мебиуса», новое прогулочное пространство ВДНХ, расцветут белоснежный рябчик шахматный и синий мускари армянский. Нежная красота этого цветочного дуэта сможет поспорить с чистой синевой апрельского неба. Также, посаженные сейчас, весной в Тимирязевском сквере распустятся тюльпаны «мистик ван эйк», а в Латвийском будут благоухать нарциссы «голден дукат».

С учетом посадок прошлых лет луковичные растения займут на ВДНХ площадь свыше 23,9 тысяч квадратных метров.

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