На ВДНХ началась высадка первых весенних цветов

С момента создания Главной выставки страны каждую осень на ее территории сажают множество цветов, которые должны зацвести весной. Сейчас на ВДНХ начали высаживать однолетние растения к сезону 2025 года. Работы продлятся до середины ноября, чтобы уже в апреле гости Выставки смогли полюбоваться на крокусы, тюльпаны, мускари, сциллы и нарциссы. Всего посадят около полумиллиона цветов.

Весной цветы можно будет встретить на всей территории Выставки, начиная от арки Главного входа. Наслаждаться красотой первоцветов можно будет возле анфилады фонтанов и павильона №1 «Центральный», у фонтана «Дружба народов» и Дома культуры, в Тимирязевском и Латвийском скверах, неподалеку от «Москвариума», в Саду пяти чувств вокруг «Ленты Мебиуса» и в парке «Останкино».

С наступлением тепла гости ВДНХ смогут увидеть 25 разновидностей тюльпанов, два сорта мускари, а также нарциссы, сциллы и крокусы. Так, возле анфилады фонтанов на Центральной аллее можно будет полюбоваться белыми тюльпанами сорта «хакуун» и бело-розовыми «хатцузакура». Возле павильона №1 «Центральный» первыми начнут радовать посетителей фиолетовые крокусы «ремемберанс» и белые сциллы «мищенко», а ближе к лету зацветет и лук декоративный «маунт эверест» с крупными белыми соцветиями, которые похожи на пушистые цветки одуванчика.

На цветнике вблизи фонтана «Дружба народов» в числе первых раскроют бутоны тюльпаны оранжево-красного («принцесса ирен»), карминного («мерри кристмас»), белого («вайт принц» и «пуриссима»), желтого («йокогама») цветов. У фонтана «Каменный цветок» высажены ранние ярко-розовые тюльпаны сорта «кристмас дрим». Также яркое весеннее настроение в этой локации гостям подарят алые тюльпаны сорта «оксфорд», красные «ред импрешн» и розовые «пинк импрешн».

А в Саду пяти чувств, который окружает «Ленту Мебиуса», новое прогулочное пространство ВДНХ, расцветут белоснежный рябчик шахматный и синий мускари армянский. Нежная красота этого цветочного дуэта сможет поспорить с чистой синевой апрельского неба. Также, посаженные сейчас, весной в Тимирязевском сквере распустятся тюльпаны «мистик ван эйк», а в Латвийском будут благоухать нарциссы «голден дукат».

С учетом посадок прошлых лет луковичные растения займут на ВДНХ площадь свыше 23,9 тысяч квадратных метров.