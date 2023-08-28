На ВДНХ обсудят проблемы озеленения мегаполисов

29 и 30 августа Главная выставка страны станет площадкой проведения XXII научно-практического форума «Проблемы озеленения крупных городов». Участники обсудят актуальные темы в создании и развитии озелененных территорий разного уровня. Организаторы форума — ВДНХ и Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук.

ВДНХ — одно из лучших прогулочных пространств столицы. Специалисты внимательно следят за всеми аспектами создания и содержания парковой зоны Выставки. Это возможно и благодаря научно-исследовательской работе, которая здесь ведется.

29 августа на ВДНХ пройдет научно-практический форум «Проблемы озеленения крупных городов», а 30 августа работа форума продолжится на территории Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина Российской академии наук. Среди участников — 87 представителей из 32 организаций, расположенных в разных городах: от Санкт-Петербурга и Минска до Ростова-на-Дону и Томска.

Эксперты обсудят создание, содержание, благоустройство городских зеленых насаждений, развитие особо охраняемых природных территорий города, опыт организации и результаты «зеленого мониторинга», применение современных технологий в лесопарковом хозяйстве мегаполисов, профессиональную подготовку специалистов городского зеленого и лесопаркового хозяйства, а также работу волонтеров в городских зеленых насаждениях и на особо охраняемых природных территориях.

В рамках форума состоятся пленарные доклады и секционные выступления. Участники смогут также посетить экскурсионные объекты на территории ВДНХ и Ботанического сада РАН.

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