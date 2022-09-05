На ВДНХ откроется 58-я Федеральная оптовая ярмарка «Текстильлегпром»

С 6 по 9 сентября в павильонах № 55 и 57 на ВДНХ пройдет 58-я Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром». Новейшие технологии, инновационные материалы и мировые тренды представят ключевые компании рынка.

«Текстильлегпром» — выставочный В2В проект, который на протяжении 29 лет занимает позицию лидера среди мероприятий текстильной и легкой промышленности. Его уникальный формат, состоящий из специализированных салонов, представляет всю технологическую цепочку — от сырья и оборудования до готовой продукции и сопутствующих услуг.

В экспозиции салона Textillegmash презентуют оборудование для текстильного, трикотажного и швейного производства, для всех видов печати по текстилю, а также технологии для текстильной и легкой промышленности. Участники Technical Textile and Raw Materials Salon привезут на ярмарку технические и суровые ткани, нетканые материалы, сырье, натуральные и химические волокна и нити, пряжу, красители всех видов. Apparel Textile Salon представит ткани и фурнитуру для производства одежды, искусственный мех, натуральную и искусственную кожу, пряжу, нитки, фурнитуру, текстильную галантерею и товары для рукоделия, Knitted Fabrics Salon — трикотажные полотна для производства мужской, женской и детской одежды, спортивной одежды, белья и домашнего текстиля.

В экспозиции Home Textile Salon разместится домашний текстиль: изделия для спальни, ванной комнаты и кухни, в Garment & Accessories Salon — женская, мужская, детская швейная и трикотажная одежда, нижнее белье и пляжная одежда, чулочно-носочные изделия, головные уборы и аксессуары. Leather Goods, Leather And Accessories Salon презентует кожгалантерею, изделия из кожи и комплектующие. Также на ярмарке представят транспортно-экспедиторские, полиграфические и другие услуги.

Деловая программа пройдет в формате многофункциональной платформы, объединяющей научно-практические конференции по самым актуальным проблемам отрасли, круглые столы, мастер-классы, бизнес-тренинги от ведущих экспертов рынка, практические семинары и конкурсы.

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