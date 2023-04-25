На ВДНХ откроется грандиозная выставка-косплей «В далёкой-далёкой Галактике» (шли звёздные войны…)

28 Апреля 2023 года, в преддверии Дня Звездных войн, в Павильоне №21 на ВДНХ откроется грандиозная выставка-косплей «В далёкой-далёкой Галактике».

Впервые в России – масштабный, не имеющий аналогов проект, который перенесет посетителей в атмосферу межгалактических путешествий. Экспозиция развернется на площади более 1600 кв.м: здесь разместится больше двухсот экспонатов, среди которых аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, полномасштабные инсталляции– реконструкции миров, а также галерея костюмов культовой киносаги.

Созданные в конце 1970-х годов, «Звездные войны» стали настоящим феноменом современной культуры. Автор космической саги, режиссер и сценарист Джордж Лукас создал огромный мир со своей историей, расами и внутренними законами, а другие визионеры и авторы расширили его вселенную, насытив невероятным количеством деталей.

Выставка «В далёкой-далёкой Галактике» располагается на двух этажах и поделена на 16 тематических зон, каждая из которых воссоздает определенную сцену из киносаги. Посетителей ждут Галерея костюмов главных героев, роботизированные инопланетные существа, ландшафты планет и многое другое.

Принцесса Лея, Дарт Вейдер, Люк Скайуокер, Мандалорец и, конечно же, Магистр Йода - это далеко не все герои, которых можно встретить на выставке. Гости и жители столицы смогут увидеть богато украшенные и высокодетализированные костюмы королевы Падме Амидалы, посидеть за штурвалом сверхскоростного звездолета и пожать руку штурмовику. Кстати, в Павильоне №21 будет представлено больше 10 единиц космической техники: большая часть машин воссозданы в реальную величину - их высота превышает четыре метра.

На выходе из павильона будет работать межгалактический магазин сувениров, где каждый сможет найти себе по душе «артефакт», символизирующий приверженность Темной или Светлой стороне Силы.

Выставка будет одинаково интересна и взрослым, и детям, поклонникам киносаги и тем, кто еще не знаком с событиями, происходившими в Далекой Галактике. Разобраться во всем и погрузиться в удивительный мир Звездных войн можно будет с экскурсоводом или бесплатным аудиогидом.

Лукас Актемиров, куратор выставки-косплей: «Больше года мы всей нашей большой командой единомышленников готовили экспозицию, детально погружаясь в мир Далекой Галактики. Наша выставка, созданная фанатами для фанатов, - это место, где каждый сможет ощутить себя героем межгалактических путешествий. При создании сцен киносаги мы уделяли особое внимание духу Звездных войн: нам важно, чтобы посетитель, оказавшись в полюбившейся сцене, полностью ощутил себя героем этого удивительного мира».

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