На ВДНХ открылась экспозиция Третьяковской галереи

В недавно отреставрированном павильоне №1 «Центральный» открылась выставка Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ–XXI веков. Она будет работать до сентября 2025 года, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В течение года москвичи и туристы смогут познакомиться с работами советских классиков и современных авторов. В экспозицию вошло больше 30 произведений — картины, скульптуры, мозаика и видеоинсталляция. Их разместили в восьми залах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров», — рассказала Наталья Сергунина.

В первом гости увидят панораму картин известных русских мастеров, переосмысленных современными художниками. В композициях угадываются сюжеты полотен Виктора Васнецова, Бориса Кустодиева, Карла Брюллова, Казимира Малевича.

Во втором зале представлены работы советского периода. Например, здесь есть картины Александра Дейнеки, участвовавшего в оформлении павильона «Центральный» в 1950-х годах.

Во многих экспонатах прослеживаются мотивы, характерные для декоративного убранства зданий ВДНХ. Пространство павильона позволяет увидеть произведения в контексте их времени — парадной архитектуре 1950-х годов.

На выставке созданы условия, отвечающие современным музейным нормам. Специально для нее были изготовлены восемь уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом для размещения полотен.

Ключевым объектом одного из пространств стал горельеф «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», созданный специально для главного павильона группой скульпторов во главе с Евгением Вучетичем.

В рамках знакомства с видеоинсталляцией «Гимны Московии» посетители могут совершить визуальное путешествие по современной столице и рассмотреть архитектуру города.

Завершается выставка в купольном зале. В центре установлена модель статуи Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», по периметру — скульптуры таких мастеров, как Иван Шадр и Сарра Лебедева.