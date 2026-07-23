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Москва

На ВДНХ открылась фотовыставка «Московские мастера»

By: T1

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Фото: пресс-служба ВДНХ

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На ВДНХ, в живописной зоне у Южного розария, открылась фотовыставка, которая даёт возможность увидеть город по-новому — глазами его главных созидателей. Героями экспозиции стали победители ежегодного конкурса «Московские мастера». Их лица и рабочие будни запечатлены на стендах, которые будут радовать посетителей вплоть до 5 августа.

Организатор выставки — Комитет общественных связей и молодёжной политики Москвы — постарался показать профессионалов не в парадных портретах, а в их естественной среде. В объективе фотографов — врачи у постели пациентов, спасатели на выезде, инженеры за пультами, повара у горячих плит, водители в кабинах общественного транспорта. Каждый кадр дышит подлинностью и уважением к труду.

Сам конкурс «Московские мастера» давно стал визитной карточкой столичной системы социального партнёрства. В этом году он проходит уже в 29-й раз, и его масштабы впечатляют. Если в первом сезоне соревновались представители всего семи специальностей, то теперь их перечень разросся до 40. Это говорит о том, что проект чутко реагирует на запросы времени и включает всё новые востребованные профессии.

За почти 30-летнюю историю участниками конкурса стали свыше 1,3 миллиона человек. И что особенно отрадно — более половины из них — молодёжь. Это значит, что престиж рабочих и социально значимых профессий в столице неуклонно растёт, а новые поколения с готовностью вступают в соревнование за звание лучших.

Фотовыставка у Южного розария — не просто галерея портретов. Это дань уважения людям,

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