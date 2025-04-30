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ДомойМоскваНа ВДНХ открыли сезон фонтанов

На ВДНХ открыли сезон фонтанов

editor
By editor
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фонтаны-вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

30 апреля на Главной выставке страны стартовал сезон фонтанов. Посетители ВДНХ могут увидеть более 20 фонтанов, в том числе «Дружбу народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», ставшие символами Выставки и Москвы.

Фонтаны на ВДНХ будут работать на протяжении всего летнего сезона вплоть до конца сентября — начала октября (в зависимости от погоды). Время работы: ежедневно с 07:00 до 24:00.

Открытию сезона фонтанов предшествовала большая подготовительная работа. Специалисты очистили чаши фонтанов, промыли их раствором воды с шампунем, безвредным для мозаики и гранита. Следующим этапом работы стал монтаж и регулировка оборудования светильников и форсунок, а заключительным — пуско-наладка рисунка струй фонтанов. Традиционно процесс подготовки к пуску больших фонтанов занимает до 20–25 дней.

Фонтаны встречают у входа

14 фонтанов Центральной аллеи (объект культурного наследия федерального значения) расположены в два ряда сразу за аркой Главного входа на протяжении 165 метров, каждый — в отдельной чаше в форме правильного восьмигранника из красного полированного гранита. Эти фонтаны были созданы по проекту Георгия Щуко и возведены к открытию ВСХВ в 1954 году, а в 2018 году открылись после комплексной реставрации.

Хоровод золотых красавиц

Самый узнаваемый фонтан ВДНХ — «Дружба народов», созданный в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского, расположен на одноименной площади. В 2019 году фонтан был открыт после реставрации, которая проведена впервые за 65 лет. «Дружба народов» также является объектом культурного наследия федерального значения. Композиция состоит из гигантского центрального снопа и хоровода из скульптур девушек, символизирующих республики СССР, ― на момент создания фонтана их было 16.

Цветок из сказов Бажова

Возле павильона № 58 «Земледелие» находится самый сказочный фонтан выставки — «Каменный цветок» — монументальное воплощение грез Данилы-мастера. В основу идеи фонтана легли мотивы «Уральских сказов» Павла Бажова.

Центральное место в композиции фонтана с тысячей струй занимает чаша в виде цветка, распускающегося среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтанчики — чугунные осетры и бронзовые гуси. Площадь бассейна фонтана составляет 3,45 тыс. кв. м. После комплексной реставрации в 2019 году фонтан вновь предстал перед гостями Выставки в прежнем роскошном виде.

Колос в центре пруда

Фонтан «Золотой колос» (объект культурного наследия федерального значения) — третий по величине исторический фонтан ВДНХ ― расположен в центре 3-го Каменского пруда Ландшафтного парка Выставки. «Золотой колос» считается самым зрелищным фонтаном ВДНХ. Это 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту. 15 июля 2018 года фонтан был запущен после реставрации. Как и «Каменный цветок», «Золотой колос» — архитектурное детище Константина Топуридзе — был выполнен из железобетонных элементов, облицованных смальтой разных оттенков. Если взглянуть на план фонтана сверху, то вместе с постаментом его композиция представляет собой шестиконечную звезду.

Маленький рыбак: скульптура, ставшая фонтаном

Фонтан со скульптурой «Мальчик, вытаскивающий рыбу» находится за павильоном № 64 «Оптика» (в 1954–1958 годах — «Ленинград и северо-запад РСФСР»). У небольшого бассейна-фонтана целых три названия: «Рыбак», «Мальчик с рыбой» и «Мальчик, вытаскивающий рыбу».

Скульптура юного рыбака — полный аналог произведения скульптора Бориса Сона, выполненного в 1949 году и установленного в парке Победы в Ленинграде. Композиция была студенческой конкурсной работой скульптора при поступлении в Институт живописи, скульптуры и архитектуры. На ВДНХ «Мальчик с рыбой» появился в ходе реконструкции павильона № 64 по проекту автора павильона Евгения Левинсона. Чтобы не нарушать гармонии фасада павильона с прилегающим к нему сквером, зодчий не стал создавать пышный фонтан, а лишь установил скульптуру мальчика на невысокий постамент. Благодаря этому возникает иллюзия, что мальчик с неводом сидит на водной глади.

Скульптура на ВДНХ стала фонтаном только в конце 1970-х годов, когда к ней была подведена вода. Во время реконструкции сквера в 2014 году скульптура была поднята на более высокий постамент, а количество водных струй увеличено: теперь мальчика-рыбака окружает целое кольцо взлетающих ручейков.

Сухие и цветные

В 2018–2019 годах на ВДНХ появились два сухих фонтана. Струи воды фонтана перед «Москвариумом» бьют вверх из-под земли, поднимаясь на разную высоту до 2,5 м. В этом фонтане любят плескаться дети, а в вечернее время вода подсвечивается и окрашивается в разные цвета. Вокруг аттракциона размещен амфитеатр на 90 человек, где посетители могут отдохнуть, посмотреть на игру света и воды, а также насладиться видами «Большой картины полей» Ландшафтного парка.

Еще один современный фонтан, где нет привычной чаши, расположен у павильона № 31 «Геология». 30 прохладных струй позволят освежиться в теплый весенний или жаркий летний день. А вечером, когда включают подсветку, на фоне фонтана можно сделать пару эффектных фотографий. Этот фонтан, как и сухой фонтан у «Москвариума», — часть Ландшафтного парка ВДНХ.

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